Xog: Madashii Samatabixinta mucaaradka oo lagu kala tegay iyo magacyada xubnaha ka baxay

Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul Wasaarihii hore Cumar Cabdirashiid, Guddoomiyeyaashi hore ee Baarlamaanka Shariif Xasan iyo Maxamed Mursal iyo Wasiirkii hore ee Warfaafinta Daahir Geelle ayaa caawa ku dhawaaqay inay iska casileen xubinnimada Madasha Samatabixinta.
Sida aan xogta ku helnay siyaasiyiintaan ayaa mowqifkooda ka bixitaanka Madasha ka sheegay fadhi ay isugu yimaadeen Xubnaha Madasha Samatabixinta, iyagoo caddeeyay inay furanayaan xisbiyo.
Sidoo kale, Masuuliyiinta ka baxday Madasha ayaa horay loogu xamanayey inay Madaxweyne Xasan Sheekh heshiis si hoose ula galeen.
Tuhunkaas ayaa soo xoogeysanayey intii ay socdeen kulamadii ugu dambeeyay ee wada xaajoodyadu ku dhex mareen madaxda DFS iyo Madasha Samatabixinta.
Is casilaada Siyaasiyiintaan ee Madasha Samatabixinta ayaa ku soo aaday, iyadoo maanta Guddiga Madaxa-bannaan ee Doorashooyinka uu shaaciyay inuu muddo labo todobaad ah dib u furay is diiwaan gelinta ururrada siyaasadda iyo cod bixiyeyaasha.
Kala tagga mucaaradka ayaa muujinaya sida Xasan Sheekh uu uga guuleystay xubnihii culeyska siyaasadeed ku haayey, isla markaana uu ku guuleystay inuu kala furfuro mucaaradka.
Sidoo kale, kalajabka mucaaradka ayaa dhiirigelinaya qorshaha Madaxweyne Xasan Sheekh uu ku hirgelinayo doorasho qof iyo cod ah, maadaama ay siyaasiyiintaan ku soo biireen safka ururrada u diyaar-garoobaya doorashada.