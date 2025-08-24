24.6 C
Mogadishu
Sunday, August 24, 2025
WararkaXulka

Xog: Madashii Samatabixinta mucaaradka oo lagu kala tegay iyo magacyada xubnaha ka baxay

By Zahra Axmed Gacal
Less than 1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul Wasaarihii hore Cumar Cabdirashiid, Guddoomiyeyaashi hore ee Baarlamaanka Shariif Xasan iyo Maxamed Mursal iyo Wasiirkii hore ee Warfaafinta Daahir Geelle ayaa caawa ku dhawaaqay inay iska casileen xubinnimada Madasha Samatabixinta.

Sida aan xogta ku helnay siyaasiyiintaan ayaa mowqifkooda ka bixitaanka Madasha ka sheegay fadhi ay isugu yimaadeen Xubnaha Madasha Samatabixinta, iyagoo caddeeyay inay furanayaan xisbiyo.

Sidoo kale, Masuuliyiinta ka baxday Madasha ayaa horay loogu xamanayey inay Madaxweyne Xasan Sheekh heshiis si hoose ula galeen.

Tuhunkaas ayaa soo xoogeysanayey intii ay socdeen kulamadii ugu dambeeyay ee wada xaajoodyadu ku dhex mareen madaxda DFS iyo Madasha Samatabixinta.

Is casilaada Siyaasiyiintaan ee Madasha Samatabixinta ayaa ku soo aaday, iyadoo maanta Guddiga Madaxa-bannaan ee Doorashooyinka uu shaaciyay inuu muddo labo todobaad ah dib u furay is diiwaan gelinta ururrada siyaasadda iyo cod bixiyeyaasha.

Kala tagga mucaaradka ayaa muujinaya sida Xasan Sheekh uu uga guuleystay xubnihii culeyska siyaasadeed ku haayey, isla markaana uu ku guuleystay inuu kala furfuro mucaaradka.

Sidoo kale, kalajabka mucaaradka ayaa dhiirigelinaya qorshaha Madaxweyne Xasan Sheekh uu ku hirgelinayo doorasho qof iyo cod ah, maadaama ay siyaasiyiintaan ku soo biireen safka ururrada u diyaar-garoobaya doorashada.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
CC Shakuur: In Fiqi noo hanjabo Xasan Sheekh ayaa soo go’aamiyey, waana halis
Zahra Axmed Gacalhttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved