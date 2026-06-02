Sheekh Shariif oo u guuray Mirinaayo iyo qorshe culus oo socda

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynihii hore ee Dowladdii KMG ahayd Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa mar kale u guuray xaafadda Mirinaayo ee degmada Cabdicasiis, halkaas oo uu si rasmi ah u dagi doono, sida ay innoo xaqiijiyeen ilo wareeyo xilkas ah.
Shariif ayaa si gaar ah u dagay guriga Madaxweynihii hore ee Cali Mahdi oo ku yaalla aagga xeebta Liido, halkaas oo uu sidoo kale xisbigiisu ka furan doono xarun cusub, si uu isugu ballaariyo dhanka waqooyi ee magaalada Muqdisho.
Sawirro laga soo qaaday dhismahan oo kamid ah kuwa ugu dhaadheer ee caasimada ayaa muujinayo in durbo lagu xardhay boorka Xisbiga Himilo Qaran, waxaana sidoo kale la filayaa in la qabto munaasabadda daah-furka.
Wararka ayaa intaas kusii daraya in xubnaha kale ee mucaaradka ay iyaguna isku kala qaybin doonaan xaafadaha magaalada Muqdisho, sida Seybiyaano iyo meelo kale oo kamid ah bartamaha caasimada.
Ujeedka ugu wayn ayaa ah u dyaar garowga dibadbaxa ay mucaaradka iclaamiyeen 4-ta bishan, kaas oo lagu diidan yahay muddo kororsiga halka sano ee Madaxweyne Xasan Sheekh iyo barakicinta shacabka Muqdisho.
Dhaq-dhaqaaqan cusub ayaa muujinayo in mar kale ay fooda is dari doonaan mucaaradka iyo dowladda, taas oo uga sii dari karto xiisadda haatan taagan.
Sidoo kale, ciidamada dowladda ayaa dhankooda wada dhaq-dhaqaaqyo, si ay uga hortagaan rabshado iyo falal amni darro oo ka dhaca gudaha magaalada Muqdisho oo haatan amnigeedu wanaagsan yahay.
Horay mucaaradka ayaa sidaan oo kale usoo qaban qaabiyay mudaharaadyo, balse fashilmay, kadib xeelad ay adeegtay Villa Soomaalya.
Si kastaba, lama oga sida ay wax noqon doonaan waxaase laga war sugayaa halka ay ku dambeyso xiisadda labada dhinac oo salka ku haysa muranka ka dhashay hannaanka doorashooyinka iyo wax ka beddelka dastuurka dalka.