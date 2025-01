Sisi oo ku dhowaaqay arrin culus oo la xiriirta Soomaaliya

By Asad Cabdullahi Mataan

Qaahira (Caasimada Online) – Madaxweynaha Masar Cabdifataax Al-Sisi ayaa Khamiistii sheegay in Masar ay mar walba taageere u ahaan doonto Soomaaliya, isagoo xaqiijiyay inay si wadajir ah uga shaqeyn doonaan sidii loo gaari lahaa guulo dheeraad ah.

Sisi ayaa ku dhowaaqay in amniga iyo xasilloonida Soomaaliya ay qayb muhiim ah ka yihiin amniga qaranka Masar.

Shir jaraa’id oo ay si wadajir ah u qabteen Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayuu Madaxweyne Sisi hoosta uga xarriiqay muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo dadaallada lagu ilaalinayo nabadda iyo amniga gobolka Geeska Afrika oo saameyn ku leh amniga caalamka.

Wuxuu sheegay inay isku raaceen dhiggiisa Soomaaliya muhiimadda ay leedahay in la qabto shir saddex geesood kale oo ay ku mideysan yihiin Masar, Soomaaliya iyo Eritrea si loo xoojiyo iskaashiga, isagoo tusaale u soo qaatay horumarka laga gaaray shirkii Asmara ee 2024-kii ee horseeday isbeddel ku yimid xiriirka saddexda dal.

Shirka ayaa waxaa diiradda lagu saaray sidii loo xoojin lahaa isku-duwidda arrimaha gobolka iyadoo qayb ka ah dadaalka lagu taageerayo dalka aan walaalaha nahay ee Soomaaliya oo ah udub-dhexaadka xaqiijinta xasilloonida Geeska Afrika, ayuu yiri madaxweyne Sisi.

Sisi ayaa intaa ku daray in wadahadallada uu la yeeshay dhiggiisa Soomaaliya ay taabteen horumarradii ugu dambeeyay ee gobolka, oo ay ku jiraan xaaladda siyaasadeed iyo amni ee gobolka Geeska Afrika iyo sidoo kale amniga Badda Cas.

Sisi ayaa soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliya, isagoo sheegay in booqashadiisa Masar ay ka tarjumeyso xiriirka qotada dheer ee labada dal ka dhexeeya, isagoo ku adkeystay in booqashadu ay ku soo beegmeyso xilli uu xiriirka Masar iyo Soomaaliya marayo horumar weyn.

Sisi ayaa sheegay in tani ay tahay kulankii afaraad ee dhexmara isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya tan iyo Jannaayo 2024, isagoo intaa raaciyay in kulanka maanta uu ujeedkiisu yahay in la xaqiijiyo himilooyinka labada shacab ee walaalaha ah.

Wuxuu sheegay inay isku raaceen madaxweynaha Soomaaliya in la sii wado dadaallada wadajirka ah ee fulinta heshiiska iskaashiga militari ee labada dal kala saxiixdeen bishii Agoosto 2024 si kor loogu qaado awoodda dowladda Soomaaliya iyo hay’adaheeda qaran ee ilaalinta nabadda iyo amniga iyo la dagaallanka ururada argagixisada iyo xagjirka.

Sisi ayaa sheegay in wadahadallada si faahfaahsan loogu falanqeeyay ka qaybgalka ciidamada Masar ee howlgalka cusub ee Midowga Afrika ee Soomaaliya, isagoo intaa raaciyay in tallaabadani ay ujeeddadeedu tahay oo keliya xaqiijinta amniga iyo xasilloonida Soomaaliya, balse aysan ahayn mid khatar ku ah dal kale.

Ka qaybgalka Masar ee howlgalka Midowga Afrika waa mid togan oo ujeeddadiisu ugu weyn tahay in la muujiyo midnimada lala leeyahay walaalaha Soomaaliya, ayuu yiri.

Wuxuu tixraacay bayaan siyaasadeed wadajir ah oo uu la saxiixday madaxweynaha Soomaaliya si kor loogu qaado xiriirka oo loo gaarsiiyo iskaashi istiraatiiji ah oo daboolaya dhinacyada siyaasadda, milatariga, dhaqanka iyo dhaqaalaha.

Sida ku cad bayaanka, labada dal ayaa yeelan doona wadahadal siyaasadeed sannadle ah oo heer madaxweyne ah si loola socdo horumarka xiriirka labada dal iyo sahaminta hababka lagu sii xoojinayo xiriirkan.

Sisi ayaa sheegay inuu goobjoog u ahaa isagoo ay weheliyaan madaxweynaha Soomaaliya saxiixa heshiis is-afgarad ah oo u dhexeeya wasaaradaha arrimaha dibadda ee labada dal ee dhinaca tababarka diblomaasiyadeed, iyo sidoo kale heshiis lagu is-dhaafsanayo ka-dhaafitaanka fiisaha dal-ku-galka ee dadka haysta baasaboorada diblomaasiyadeed ee labada dal, taasoo kor u qaadaysa hababka wadatashiga siyaasadeed iyo iskaashiga Masar iyo Soomaaliya.

Sisi ayaa sheegay in wadahadallada labada dhinac ay taabteen horumarka laga gaaray dhinaca dhaqaalaha ka dib markii la bilaabay duulimaadyadii EgyptAir ee u dhexeeyay Qaahira iyo Muqdisho.

Wuxuu intaa raaciyay inay isku raaceen baahida loo qabo in la sii wado dardarta hadda jirta iyo in la sii xoojiyo xiriirka labada dhinac muddada soo socota iyadoo la qaadayo tallaabooyin dheeraad ah oo lagu kobcinayo iskaashiga dhinacyada caafimaadka, caddaaladda iyo dhismaha awoodda.