30.9 C
Mogadishu
Thursday, March 12, 2026
Wararka

Soomaaliya oo markii ugu horreysay soo tababareysa ciidan ku duuli kara…

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in markii ugu horreysay ay soo tababareyso ciidan ku duuli kara Baarashuut, si loo hormariyo xirfadda Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed.

Taliyaha Ciidanka Xoogga Sarreeye Guuto Ibraahim Maxamed Maxamuud ayaa sagootiyay cutub kamid ah ciidankan oo loo qaadayo tababar xagga dibadda ah, isagoo ka warramay ahmiyadda uu aqoon kororsigan u leeyahay Ciidanka Qaranka oo hadda sameynaya dib usoo kabasho wayn.

Jeneraal Ibraahim ayaa sheegay in lagama maarmaan ay tahay in ciidanka uu kasoo dhalaalo barashada aqoonta ee loogu talagalay in lagu dhiso xirfadaha ciidanimo, isagoo kula dardaarmay inay ka faa’iideystaan koorsadan muhiimka ah.

Taliyaha ayaa si gaar ah xusay in ciidamadan ay soo qaadan doonaan xirfado ku saabsan barashada Madallaadka ama waxa loo yaqaanno adeegga isticmaalka Baarashuutka ee looga soo dhaadhaco gaadiidka cirka, gaar ahaan diyaaradaha ciidamada, maadaa talisku helay diyaarado dagaal oo casri ah.

“Ciidanka Xoogga Dalka, Unit horay loo diray oo Baarashuut soo bartay ma jiro marka laga soo tego dowladdii dhexe waxaa tihiin cutubkii ugu horreeyay ee inta la diro oo fursaddaas helay” ayuu yiri Taliyuhu.

Waxaa kale oo uu intaas ku daray “Waa muhiim in aad go’aamisaan fursadaha ay heli doonaan ciidanka idinka dambeeya ee loo qaadayo dibadaha”.

Sidoo kale, wuxuu qiray in tababarkan aqoon kororsiga ah uu yahay mid culus oo u baahan ad-adeeg iyo dulqaad, isagoo ciidanka faray in waji furfuran ay kula dhaqmaan ciidamada shisheeye ee ay la qaadan doonaan tababrkaasi.

Si kastaba, Soomaaliya, ayaa xilligan meel wanaagsan ka gaartay dhismaha ciidamada, waxaana ka caawiyay dowlado waa wayn, sida Mareykanka, Turkiga iyo kuwa kale oo saaxib ah, kana taageero dhanka howlaha milatariga.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
DF oo baaq kasoo saartay sare u kaca qiimaha shidaalka + Video
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved