26.4 C
Mogadishu
Wednesday, December 3, 2025
SomalilandWararka

Somaliland oo Qatar ku qal-qaalineysa inay xafiis diblumaasiyadeed ka furato Hargeysa

By Guuleed Muuse
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Hargeysa (Caasimada Online) – Madaxweynaha Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro), ayaa maanta Qasriga Madaxtooyada kulan muhiim ah kula yeeshay Safiirka Dawladda Qatar ee Soomaaliya, Mudane Abdullah Bin Salem Al Nuaimi.

Labada mas’uul ayaa kulankan uga wada-hadlay xoojinta xiriirka u dhexeeya labada dhinac, gaar ahaan xagga iskaashiga horumarka bulshada, dhaqaalaha, maalgashiga iyo arrimaha gargaarka bini’aadannimada.

Sida ay sheegtay Madaxtooyada Somaliland, Madaxweyne Cirro ayaa safiirka Qatar u soo bandhigay in Somaliland ay ka furtaan xafiis diblumaasiyadeed, xilli ay dalal dhowr ah Hargeysa ku leeyihiin xafiisyo diblumaasiyadeed.

“Madaxweynuhu waxa uu Safiirka u sheegay in Jamhuuriyadda Somaliland ay soo dhawaynayso haddii ay dowladda Qatar Somaliland ka furanayso xafiisyo Horumarineed, kuwo khayri ah iyo kuwo diblomasiyadeedba,” ayuu yiri Madaxweyne Cirro.

Sidoo kale wuxuu safiirka dowladda Qatar u caddeeyay in Somaliland ay diyaar u tahay xaqiijinta iyo xoojinta iskaashi buuxa oo dhinacyo badan leh oo dhex mara labada dhinac, gaar ahaan ka wada-shaqaynta arrimaha amniga gobolka, kaabeyaasha dhaqaalaha, maalgashiga, biyaha, caafimaadka iyo waxbarashada.

Cirro ayaa si laab-furan dowladda Qatar uga mahad-naqay gargaarka iyo deeqaha ay u fidiso bulshada Somaliland, gaar ahaan xilliyada adag, sida gurmadka abaaraha oo kale.

Dhankiisa, Safiirka dowladda Qatar, Mudane Abdullah Bin Salem Al Nuaimi ayaa uga mahadnaqay madaxweynaha qaabilaada, isagoo xaqiijiyey in Qatar ay sii wadi doonto mashaariicda ay ka fuliso Somaliland, gaar ahaan kuwa bini’aadannimada iyo horumarinta adeegyada muhiimka u ah nolosha bulshada Somaliland.

Kulanka ayaa ku soo dhammaaday is-fahan iyo ballan-qaad ku saabsan in labada dhinac ay sii wadaan wada-shaqaynta iyo iskaashi ku dhisan dano-wadaag iyo is-tixgelin buuxda.

Hoos ka daawo muuqaalka

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Xasan oo aqoonsiga danjirenimo ka guddoomay safiirrada 8 dal + Sawirro
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved