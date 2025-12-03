26.4 C
Mogadishu
Wednesday, December 3, 2025
Xasan oo aqoonsiga danjirenimo ka guddoomay safiirrada 8 dal + Sawirro

By Guuleed Muuse
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa munaasabad ku qabsoomtay Madaxtooyada Qaranka kaga guddoomay Warqadaha Aqoonsiga Danjirenimo Safiirro ka socda siddeed dal.

Safiirradan ayaa kala ah; Masar: Mudane Mohamed Salah Keshtah, Indonesia: Mudane Witjaksono Adji, Sweden: Mudane Hans Henric Lundvqist, Cuba: Marwo Inés Fors Fernandez, Canada: Mudane Joshua Brenber Tabah, Finland: Marwo Riina Riikka Heikka, Norway: Marwo Siv Cathrine Moe iyo Spain: Mudane Jaime Alejandro Moreno Bua.

Madaxweynaha oo ugu hambalyeeyay Danjireyaasha xilka loo soo igmaday ayaa la wadaagay in dowladda iyo shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliya ay soo dhaweynayaan.

Sidoo kale wuxuu u xaqiijiyay in si buuxda loogu garabsiinayo gudashada waajibaadkooda diblomaasiyadeed, kaas oo ay ugu horreeyso xoojinta iskaashiga iyo xiriirka labo geesoodka ah.

Dhankooda, Danjireyaasha cusub ayaa Madaxweynaha Jamhuuriyadda soo gaarsiiyey salaan iyo farriimo ay ka sideen hoggaanka dalalkooda.

Waxa ayna muujiyeen in ay mudnaan siinayaan xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya Soomaaliya, iyagoo ka mahad celiyey qaabilaadda iyo soo dhaweynta loogu sameeyey Villa Somalia.

Munaasabaddan ayaa si maamuus sare leh ugu qabsoomtay Madaxtooyada Qaranka, iyadoo ay ka qeyb qaateen cutubyo ka tirsan Ciidamada Qalabka Sida oo salaan sharaf ku maamuusay Danjireyaasha warqadahooda u gudbiyey Madaxweynaha Jamhuuriyadda.

Guuleed Muuse

