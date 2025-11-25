Somaliland oo qaylo dhaan soo saartay kadib markii ay kasii dartay…

Hargeysa (Caasimada Online) – Madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro) oo maanta Shirweynaha Qaran ee xal u helidda mushkiladda shilalka gaadiidka oo ay si heer sare ah u soo qaban-qaabisay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ayaa qaylo dhaan kasoo saaray abaaraha kasii daraya maamulkaas.
Cabdiraxmaan Cirro ayaa soo saaray baaq cod dheer ah, isaga oo soo jeediyay in gurmad deg-deg ah lala soo gaaro dadka ay saameeyeen abaaraha ka jia deegaannada Somaliland.
Sidoo kale, wuxuu ballan qaaday in xukuumaddiisa ay bixineyso lacag hal milyan oo loogu talagalay in loogu gurmado dadka ku dhibaateysan gobollad Somaliland, sida lagu sheegay warsaxaafadeed kasoo baxay Madaxtooyada Somaliland.
Hoos ka akhriso warsaxaafadeedka oo dhammaystiran;-
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro) ayaa maanta ka qayb-galay Shirweynaha Qaran ee Xal u Helidda Mushkiladda Shilalka Gaadiidka oo ay si heer sare ah u soo qaban-qaabisay Wasaaradda Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka.
Madaxweynuhu waxa uu mahad naqay madaxda sare ee Wasaaradda, shaqaalaha iyo ciidamada Nabad gelyada wadooyinka , isaga oo ku bogaadiyay hawsha culus ee ay Qaranka u hayaan. Sidoo kale, Madaxweynuhu waxa uu u mahad naqay daneeyeyaasha iyo Hay’adaha Caalamiga ah ee Wasaaradda hawshan ka gacan siiyey.
Madaxweynuhu waxa uu tilmaamay in Shirkani yahay mid mudan in uu Qaranka JSL isugu yimaaddo, maadaama ay tahay arrin taabanaysa nafaha dadka, nabadgelyada waddooyinka, dhaqaalaha iyo mustaqbalka jiilka soo koraya.
Madaxweynuhu waxa uu caddeeyey in Shilalka Gaadiidku ay noqdeen Mushkilad Qaran, loona baahan yahay in laga yeesho talo mideysan, Qorshe Qaran, shuruuc adag iyo ka go’naansho dhab ah oo arrintan wax lagaga qabanayo.
Madaxweynuhu waxa uu ugu baaqay bulshada Jamhuuriyadda Somaliland iyo dhammaan qaybaha Dawladda in bedbaadinta nolosha dadku ay tahay waajib Qaran oo leh mudnaanta koowaad.
Dhinaca kale, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu Baaq Qaylo-dhaan ah iyo Gurmad degdeg ah oo la xidhiidha Abaaraha ba’an ee ka jira dhammaan Gobollada dalka uu u diray dhammaan Hay’adaha Dawladda, Saaxiibada Somaliland, Hay’adaha UN-ta, Ururrada Caalamiga iyo Kuwa Maxalliga ah, Ururrada Bulshada Rayidka ah, Ganacsatada reer Somaliland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Jamhuuriyadda Somaliland gudaha iyo dibeddaba.
Madaxweynuhu waxa uu si dareen naxariis leh ugu baaqay in loo gurmado bulshada reer Somaliland ee ay Abaaruhu ku habsadeen, isaga oo sheegay in Xukuumaddu gargaarka Abaaraha ugu deeqday 𝟏,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 $ ( 𝐇𝐚𝐥 𝐌𝐢𝐥𝐲𝐚𝐧 𝐨𝐨 𝐃𝐨𝐥𝐥𝐚𝐫).
Ugu dambayn, Madaxweynuhu waxa uu ballanqaaday in Xukuumaddu ay si degdeg ah u fulin doonto go’aamada iyo talooyinka ka soo baxa Shirweynaha, isla markaana laga dhigi doono Qorshe Qaran oo dhab ah oo wax laga qaadanayo Mushkiladda Shilalka Gaadiidka.