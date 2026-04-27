Somaliland oo sheegtay inay ka naxday isku daygii dil ee TRUMP

Hargeysa (Caasimada Online) – Madaxweynaha Maamulka Somailand, Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullahi (Cirro) ayaa ka hadlay isku daygii dil ee uu ka bad-baaday Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, xilli uu nin hubeysan ku weeraray hoteelka Washington Hilton.
Cabdiraxmaan Cirro ayaa shaaca ka qaaday inuu ka naxay weerarka lagu qaaday Trump, isaga oo si adag u cambaareeyay.
Sidoo kale, wuxuu intaas ku daray in Xukuumadda Somaliland ay garab taagan tahay dowladda Mareykanka, sida uu ku caddeeyay qoraalkiisa.
“Aad ayaan uga naxay ugana xumahay isku daygii weerar ee lagu qaaday madaxweyne Trump. Waxaan garab taaganahay Mareykanka” ayuu yiri Cirro.
Trump ayaa habeenkii Sabtida fadhiyay masraxa hoteelka Washington Hilton, oo ay ka socotay casho-sharafeedka wariyeyaasha Aqalka Cad (White House Correspondents’ Dinner), waxaana wehlinayay Madaxweyne Ku-xigeenka JD Vance, afhayeenka Aqalka Cad Karoline Leavitt iyo mas’uuliyiin ka tirsan ururka wariyeyaasha Aqalka Cad, iyadoo si lama filaan ah loo maqlay dhawaqa rasaas xooggan xilli martidu ay ku guda jireen cunteynta hoolka weyn ee munaasabadda.
Madaxweynaha ayaa dib ka sheegay in markii hore uu u qaatay in saxan weyn uu dhacay maadaama dhawaqu ula muuqday mid “aad u fog,” balse wuxuu xusay in marwada koowaad ay si degdeg ah u dareentay khatarta.
“Waxaan u malaynayaa inay markiiba ogaatay waxa dhacay,” ayuu Trump u sheegay suxufiyiinta isagoo ku sugan Aqalka Cad, wuxuuna xusuustay in Melania Trump ay ku tiri: “Kani waa dhawaq xun.”
Donald Trump ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada ilaalada ay si degdeg ah uga dejiyeen masraxa, isaga oo xaqiijiyay in ciidamadu ay qabteen shakhsigii laga shakiyay, isla markaana hal askari oo ka tirsan ilaalada gaarka ah uu ka badbaaday xabbad meel dhow lagaga dhuftay jaakaddiisa xabadda celiysa.
Si kastaba, ninka eedeysanaha ah ee weerarka gaystay ayaa waxaa magaciisa lagu sheegay Cole Allen, oo 31 jir ah, kaaas oo kasoo jeeda Torrance, California, sida ay sheegeen laba sarkaal oo ka tirsan hay’adaha amniga oo xog-ogaal u ah baaritaanka. Booliska ayaa sheegay in Allen uu marti ka ahaa hoteelka Washington Hilton, halkaas oo munaasabadda lagu qabtay, isla markaana uu watay qori, bastoolad iyo mindiyo. Mas’uuliyiintu ma aysan shaacin sabab