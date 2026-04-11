Soomaalidii uu Donald Trump u tarxiilay dalka Eswatini oo helay war rajo wanaagsan leh

Mbabane (Caasimada Online) – Maxkamad ku taal Boqortooyada Eswatini ayaa xukuntay in shantii muhaajir ee ugu horreysay ee uu maamulka Madaxweyne Donald Trump u musafuriyay dalkaas ay xaq buuxa u leeyihiin qareen difaaca.
Go’aankan ayaa imaanaya kadib markii dadkan laga hor istaagay inay helaan matalaad sharci markii bishii Luulyo laga soo wareejiyay Mareykanka, laguna xiray xabsi ku yaalla dalkaas dhaca Koonfurta Afrika.
Maxkamadda ayaa diiday dood ay dowladda dalkaas soo jeedisay oo ahayd in maxaabiistu aysan si gaar ah u dalban inuu matalo Sibusiso Nhlabatsi, oo ah qareen u dooda xuquuqda aadanaha. Qareenkan ayaa muddooyinkii dambe u halgamayay difaacida kiiska muhaajiriintan isagoo aan wax oggolaansho ah u helin inuu la kulmo ama la hadlo.
Saddexda garsoore ee kiiskan qaadayay ayaa qaraar ay soo saareen oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters ku sheegay in wax dhib ah aysan ku jirin in qareenka loo oggolaado inuu arko maxaabiista. “Haddii aysan dooneyn inay arkaan qareenka, waxay si toos ah iyo fool-ka-fool ah ugu sheegi karaan isaga,” ayay yiraahdeen garsoorayaasha.
Dadkan xiran ayaa qayb ka ah ugu yaraan 19 muhaajir oo ka soo jeeda dalal saddexaad – oo isugu jira qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Ameerika – kuwaas oo maamulka Trump uu u tarxiilay Eswatini, taas oo qayb ka ah olole ballaaran oo ka dhan ah socdaalka.
Muhaajiriintan ayaa waxaa ku jira ugu yaraan laba muwaadin oo u dhashay Soomaaliya, sida ay horay u xaqiijisay Caasimada Online, in kasta oo la rumeysan yahay in tirada Soomaalidu ay intaas ka badan karto.
Go’aankan maxkamadeed ayaa khuseeya oo keliya shantii qof ee ugu horreysay, maadaama dacwadda iyaga dartood loo furay, balse wuxuu hordhac iyo tusaale sharci u noqon karaa in inta kalena ay helaan xuquuq la mid ah.
Boqortooyada Eswatini, oo uu xukunkeeda si buuxda u gacanta ugu hayo Boqor Mswati III, ayaa ilaa iyo haatan sii deysay laba keliya oo ka mid ah maxaabiistaas, kuwaas oo kala ah nin u dhashay Jamaica oo la sii daayay sanadkii hore iyo muwaadin u dhashay Cambodia oo isna xabsiga laga sii daayay bishii la soo dhaafay.
Qareeno ku sugan Eswatini iyo Mareykanka ayaa su’aal geliyay sharciga waafaqsanaanta heshiiska ku kacaya 5.1 milyan ee dollar ee u dhexeeya labada dal. Heshiiskan ayaa sababay in dadkan la soo tarxiilay lagu xero waddankan dhaca koonfurta Afrika, in kasta oo ay horay u soo dhameysteen xukunno xabsi ah oo la xiriira dambiyo ay ka galeen ciidda Mareykanka.
Maxkamadda sare ee Eswatini ayaa bishii hore laashay dacwad uu gudbiyay qareen u dooda xuquuqda aadanaha oo maxalli ah, taas oo ka dhan ahayd heshiiska laftiisa, in kasta oo qareenku uu go’aankaas racfaan ka qaatay, rajona uu ka qabo in dib u eegis lagu sameeyo.