Mogadishu
Saturday, April 11, 2026
Xogta kulan dhex-maray madaxweyne Xasan iyo Isimada Puntland + Sawirro

By Jamaal Maxamed
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa maanta xarunta madaxtooyada qaranka ku qaabilay qaar kamid ah isimada dhaqanka ee Puntland, isaga oo u sameeyey soo dhaweyn heer sare ah, sida ay muujinayaan sawirro ay baahisay Villada.

Kulanka waxaa ka qayb-galay isimo ay kamid yihiin Beeldaaje Maxamed Beeldaaje Ismaaciil, Beeldaaje Ismaaciil Beeldaaje Yaasiin, Suldaan Mursal, iyo Suldaan Maxamuud Xaaji Cabdullaahi, iyo marti sharaf kale.

Intiisa badan waxaa kulanka diiradda lagu saaray baahiyaha ka jira deegaannada Puntland, iyo xoojinta wada-shaqeynta u dhexeysa shacabka iyo dowladdooda, si loo gaaro xasillooni iyo horumar waara.

Wararka ayaa intaas kusii daraya in kulankan lagu soo qaaday xaaladaha Puntland iyo arrimaha doorashooyinka oo ay dowladda dhexe dooneyso in ay noqdaan kuwo toos ah oo dadweynuhu soo dooranayaan cidda ay rabaan.

Kulankan wuxuu kusoo aaday xilli xasaasi ah, isla markaana ay is-hayaan Dowladda Federaalka iyo Puntland, maadaama uu khilaafkoodu sii fogaaday.

Villa Soomaaliya ayaa horay sidaan oo kale ula shirtay inta badan siyaasiyiinta mucaaradka Puntland oo hadda jooga Muqdisho, waxaa kale oo ay saameysay dhaq-dhaqaaq ciidan oo uu qaylo dhaan kasoo saaray madaxweyne Saciid Deni.

Si kastaba, Soomaaliya ayaa haatan ku jirto marxalad xasaasi ah, waxaana la’isku hayaa nooca doorasho ee ka dhaceysa dalka iyo wax ka beddel lagu sameeyay dastuurka dalka.

Waxaa kale oo intaas sii dheer xiisado haatan kasoo cusboonaaday maamul-goboleedyada, kadib tallaabadii laga qaaday Cabdicasiis Lafta-gareen oo meesha laga saaray markii ay duulaan toos ah ku qaaday dowladda dhexe

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu.

