SSC-Khaatumo war kasoo saartay duqeyntii Laascaanood

By Jamaal Maxamed

Laascaanood (Caasimada Online) – Hoggaanka sare e SSC-Khaatumo ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray wuxuu kaga hadlay weerar loo adeegasaday madaafiic culus oo shalay lagu duqeeyay aagga magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.

SSC ayaa shaaca ka qaaday in weerarkaas oo ka yimid dhanka Somaliland lagu duqeeyay magaalada, isla-markaana uu ka dhashay dhimasho, dhaawac iyo burbur.

Qoraallka ayaa waxaa lagu xaqiijiyay in duqeynta ay ku dhinteen ugu yaraan illaa 6 qof, ayna ku dhaawcmeen 19 kale oo dhammaan ah dad shacab.

Sidoo kale waxaa SSC sheegtay in weerarkan lagu burburiyay guryo iyo xarumo ganacsi oo ay lahaayeen dad shacab ah.

“Maleeshiyaadka Somaliland duqayn ayay nagu wadeen ilaa saaka, duqayntu waxay dishay 6 qof 19 kalena way dhaawacday, guryo iyo ganacsiyana way burburisay, hogaanka fulinta ee Khaatumo waxay markale ku celinayaan in ay dadkooda difaaci doonaan” ayaa lagu yidhi warbixinta.

Dadka ku dhintan duqeynta waxaa kamid ah miir Jaamac Maxamed Mire oo ahaa Nabadoon caan ah oo kasoo jeeda gobolk Sool, kaas oo ku ku geeriyooday madfac ku dhacay goob uu joogay.

Dhanka kale ma jiro illaa iyo hadda wax hadal ah oo kasoo baxay Somaliland oo ku aadan eedeyntaas uga timid dhinaca Khaatuma ee ku aadan duqeyntii shalay.

Wararka ayaa intaasi kusii daraya in ciidamada labada dhinac ay haatan dhaq-dhaqaaqyo ka wadaan aagga xerada Goojacadde, halkaas oo laga dareemayo xaalad adag.

Muddooyinkii u dambeeyay xaaladda Laascaanood ayaa ahayd mid deggan, inkastoo mas’uuliyiinta labada dhinac ay hanjabaadyo isku marinayeen warbaahinta.