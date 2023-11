SUDAN oo soo saartay amar deg deg ah oo ka dhan ah QM

Khartuum (Caasimada Online) – Sudan ayaa ka codsatay Qaramada Midoobay inay “si dhakhso ah u joojiso” howlgalka siyaasadeed ee Qaramada Midoobay ee dalka ee (UNITAMS), sida ku-simaha wasiirka arrimaha dibadda Suudaan Cali Sadeq uu u sheegay golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters.

“Dowladda Suudaan waxay ka codsatay Qaramada Midoobay in si deg-deg ah loo joojiyo howlgalka UNITAMS,” ayuu Sadeq ku sheegay warqad uu u diray Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres, taas oo loo qeybiyay Golaha Ammaanka ee QM.

Waxa uu intaas kusii daray “Waxaan jeclaan lahayn in aan idiin xaqiijinno in dowladda Suudaan ay ka go’an tahay inay si wax ku ool ah ula shaqeyso golaha ammaanka iyo xoghaynta.”

Cali Sadeq ayaa sidoo kale qoraalkiisa ku sheegay in “ujeeddadii loo aasaasay howlgalkan uu ahaa in la caawiyo dowladdii ku meel gaarka ah ee Suudaan kadib kacdoonkii Diseembar 2018.”

Waxa kale oo uu tilmaamay in waxqabadka howlgalka ee fulinta yoolalkiisa uu ahaa mid niyad jab ah.

Mar afhayeenka Guterres Stephane Dujarric wax laga weydiiyay go’aanka Sudan waxa uu sheegay in farriintaasi ay soo gaartay oo loo qeybiyay Golaha Amaanka.

Dagaal ayaa 15-kii bishii April dhex-maray ciidamada Suudaan iyo xoogagga taageerada degdega ah ee RSF, kadib toddobaadyo ay cirka isku sii shareeraysay xiisadda u dhaxaysa labada dhinac oo salka ku haysa qorshe la doonayo in lagu mideeyo ciidamada, taasi oo qayb ka ah ka wareejinta xukunka milatariga loona guurayo dimoqraadiyad rayid ah.

Ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabbilsan Suudaan ayaa bishii Sebtembar ku dhawaaqay in uu xilka ka degayo, in ka badan saddex bilood kadib markii Suudaan ay ku dhawaaqday in aan lasoo dhawayn kaddib markii ay is afgaran waayeen dhinacyada iska soo horjeeda ee uu dagaalku dhex-maray.