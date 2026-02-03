Switzerland oo ballan-qaad muhiim ah u sameysay Soomaaliya + Sawirro

Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya, Mudane Xamza Cabdi Barre, ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ballaaran oo ka socday Switzerland, kaas oo isla maanta soo gaaray magaalada Muqdisho.
Wadigan ayaa waxaa hoggaaminaysa Agaasimaha Guud ee Hay’adda , Danjire Patricia Danzi, oo ballan qaad culus u sameysay Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Labada dhinac ayaa kulankooda uga hadlay xoojinta iskaashiga dhow ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Switzerland, gaar ahaan dhinacyada maamul wanaagga, dhismaha hay’adaha dowliga ah iyo gargaarka bani’aadannimo, maadaama ay dalka ka jiraan abaaro saameyn ku yeeshay nolosha dadka iyo duunyada.
Ra’iisul Wasaaraha oo ugu horreyn hadalka qaatay ayaa uga mahadceliyay dowladda Switzerland taageerada joogtada ah, gaar ahaan mashaariicda horumarinta dhaqaalaha, isaga oo xusay in doorka Switzerland uu yahay mid muhiim u ah dhismaha hay’adaha dowliga ah iyo isbeddelka cimilada.
Dhankooda wafdiga Switzerland oo ka mahadceliyay qaabilaadda, ayaa ballan qaad u sameyay dowladda Soomaaliya, wuxuuna xaqiijiyay, sida ay uga go’an tahay sii wadista taageerada Switzerland iyo ballaarinta mashaariicda horumarineed, si loo xoojiyo iskaashiga muhiimka u ah labada dal.
Xamza ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay qaabilay wufuud iyo diblumaasiyiin sar sare oo ka socda qaar ka mid ah dalalka saaxiibada la ah Soomaaliya, iyada oo xukuumaddu ay sheegtay in kulamadaas ay qeyb ka yihiin xoojinta difaaca qaranimada kadib duulaankii qaawanaa ee Israa’iil kusoo qaadday midnimada dalkeena.
Waxaa kale ay xukuumaddu intaasi kusii dartay in qaabilaadda diblumaasiyiinta ay ka tarjumayso sii xoojinta xiriirka caalamiga ah iyada oo la-tixgalinayo shuruucda iyo qawaaniinta dhaqanka diplomaasiyadeed iyo xeerarka u degsan dunida ee ilaalinta qaranimadda dalalka madaxa bannaan iyo in aan la farogalin arrimahooda gudaha.