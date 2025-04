Trump oo la kulmaya Ahmed Al-Sharca – Yaa ka shaqeeyey?

Riyadh (Caasimada Online) – Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu bisha soo socota la kulmo madaxweynaha Suuriya, Ahmed Al-Sharca, kulan la sheegay inuu ka dhici doono Sacuudi Carabiya, sida uu weriyay bogga wararka Israa’iiliga ah ee I-24 News Arbacadii, isagoo soo xiganaya ilo xog-ogaal u ah arrimaha Suuriya.

Warbixinta ayaa sheegtay in Dhaxal-sugaha Sacuudiga ah, Mohammed bin Salman, oo ah hoggaamiyaha rasmiga ah ee dalka, uu door muhiim ah ku lahaa abaabulka kulankan la qorsheynayo.

Trump ayaa Isniintii ku dhawaaqay inuu booqan doono Sacuudi Carabiya bisha May, islamarkaana ay suuragal tahay inuu sidoo kale tago dalal kale oo ka tirsan Khaliijka.

Madaxweyne Al-Sharca ayaa la kulmay Bin Salman bishii Febraayo ee la soo dhaafay, taasoo ahayd safarkiisii ugu horreeyay ee dibadda tan iyo markii uu hoggaamiyay kacdoonkii mucaaradka ee December 2024, kaasoo meesha ka saaray xukunkii muddada dheer haystay Bashar al-Assad.

Sida ay sheegtay mareegta Al-Modon, oo ah farac ka tirsan warbaahinta The New Arab, ilo Suuriyaan ah ayaa xaqiijiyay in Sacuudi Carabiya ay isku dayeyso inay isu keento Trump iyo Ahmed Al-Sharca, hase yeeshee waxa ay xuseen inaan la hubin in dadaalkaasi guuleysan doono.

Isha wararka ayaa tilmaamtay in Sacuudigu doonayo in Mareykanka si rasmi ah u aqoonsado dowladda Al-Sharca, islamarkaana la qanciyo Trump si uu u qaado cunaqabateyntii lagu soo rogay Suuriya xilligii xukunka Assad.

Mareykanka ayaa dhawaan si taxaddar leh u soo dhaweeyay dhismaha dowladda cusub ee Suuriya, isagoo door muhiim ah ka qaatay heshiis dhexmaray dowladda Sharca iyo Ciidamada Dimoqraadiga Suuriya (SDF) oo ay Kurduudu hoggaamiyaan, heshiiskaas oo dhigaya in SDF lagu daro hay’adaha dowladda.

Si kastaba ha ahaatee, Mareykanka wuxuu shuruudo ku xiray qaadista cunaqabateynta, oo ay ka mid yihiin: in dagaalyahannada ajaanibta ah laga saaro xilalka dowladda, in laga tanaasulo falalka “argagixisada”, in laga hortago in Iiraan iyo xulafadeeda ay ka faa’iideystaan dhulka Suuriya, in la ilaaliyo xuquuqda diimeed iyo qowmiyadeed ee laga tirada badan yahay, iyo in la sugo xorriyadaha aasaasiga ah ee dhammaan muwaadiniinta Suuriya.

Xulafada Mareykanka ee Israa’iil ayaa tan iyo markii xukunka laga tuuray Assad fulinaysay weerarro joogto ah oo dhanka dhulka iyo cirka ah oo ka dhan ah Suuriya, kuwaasoo sababay dhimashada dad badan.

The New Arab ayaa isku dayday inay la xiriirto Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka si ay u xaqiijiso kulanka la sheegay ee u dhexeeya Trump iyo Sharca, balse wax jawaab ah lagama helin xilliga la daabacay warbixinta.