Trump oo toos albaabka uga xirtay Ukraine – Muxuu shalay ku dhowaaqay?

By Asad Cabdullahi Mataan

Washington (Caasimada Online) – Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Talaadadii shaaciyey in ay suurtagal tahay inuu bishan la kulmo Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, isagoo sidoo kale iska dhaga-tiray walaaca Ukraine ee ah in laga reebay wada-hadallada Mareykanka iyo Ruushka ee ka dhacay Sacuudiga si loo soo afjaro dagaalka Ukraine.

“Laga yaabo,” ayuu Trump ku jawaabay markii la weydiiyay inuu weli filayo inuu bishan la kulmo Putin, xilli uu soo gabagabeynayay shir jaraa’id oo ka dhacay Mar-a-Lago, gurigiisa ku yaalla Palm Beach, Florida.

Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Mareykanka Marco Rubio, oo warbaahinta uga warbixiyay wada-hadalladii Mareykanka iyo Ruushka ee Riyadh, ayaa sheegay in labada dhinac aysan weli go’aamin taariikh rasmi ah oo loogu talagalay shir-madaxeed dhex mara Trump iyo Putin si ay uga wadahadlaan arrimaha Ukraine.

Trump ayaa markii ugu horreysay ka hadlay wada-hadallada Mareykanka iyo Ruushka ee Riyadh, halkaas oo wafdi Mareykan ah uu la yeeshay Ruushka wadahadallo ku saabsan Ukraine.

Isagoo ka jawaabaya walaaca Kyiv ee ah in laga reebay wada-hadalladaas, Trump wuxuu sheegay in Ukraine ay fursad u haysatay inay heshiis la gasho Ruushka saddex sano ka hor si looga hortago duullaanka Moscow.

“Maanta waxaan maqlay, ‘oh, nala ma casuumin.’ Hagaag, saddex sano baad halkaas joogtay, waa inaad soo afjartay… xitaa waa inaanu dagaalku bilaaban. Waxaad heli kartay heshiis,” ayuu yiri Trump.

Putin ayaa billaabay dagaalka

Sean Savett, oo hore u ahaa afhayeenka Golaha Amniga Qaranka ee Aqalka Cad xilligii Madaxweyne Joe Biden, ayaa baraha bulshada ku qoray in Ruushka uu bilaabay dagaalka.

“Waxay u muuqataa in Trump uu si buuxda u qaatay dacaayadda Putin,” ayuu yiri. “Xusuusin qof walba u baahan yahay: Putin ayaa dagaalka bilaabay isaga oo aan wax sabab ah u haysan, ciidamadiisana waxay dambi dagaal ka geysteen Ukraine. Ruushka ayaa mas’uul ka ah sii socoshada dagaalkan.”

Trump ayaa si adag ugu dhaliilay Biden habka uu u maareeyay arrimaha Ukraine. Biden wuxuu dadaal badan geliyay hub siinta Ukraine si ay isaga difaacdo duullaanka Ruushka.

“Waxaan aaminsanahay in awood aan u leeyahay soo afjaridda dagaalkan,” ayuu Trump yiri.

Wuxuu sidoo kale sheegay in Ukraine ay tahay inay doorasho qabato. “Arrintani wax shaqo ah kuma lahan Ruushka, waa arrin aniga iyo wadamo kale badan ay qabaan,” ayuu yiri.

Trump wuxuu intaa ku daray inuusan ka hor imaan doonin haddii dalalka Yurub ay rabaan inay ciidamo nabad-ilaalin ah u diraan Ukraine.

Hoggaamiyeyaasha Yurub ayaa wada-hadallo ka yeeshay suurtagalnimada dirista ciidamo nabad-ilaalin ah si ay u bixiyaan dammaanad amni haddii heshiis nabadeed la gaaro.

“Inay ciidamo halkaas joogaan wey fiican tahay, mana diidi doono arrintaas,” ayuu Trump yiri.

Zelenskiy oo ka baaqday Riyadh

Dhanka kale, Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskiy ayaa dib u dhigay safarkiisii uu ku tegi lahaa Sacuudiga si uusan “sharciyad” ugu yeelin shirkii Talaadada ka dhacay Riyadh ee Mareykanka iyo Ruushka, sida ay ilo-wareedyo xog ogaal ah u sheegeen Reuters.

Isagoo Talaadadii ka hadlayay Turkiga, Zelenskiy wuxuu sheegay inuu dib u dhigay safarkiisii boqortooyada Sacuudiga, kaas oo horey loogu qorsheeyay Arbacada, ilaa 10-ka Maarso, isaga oo xusay inuusan rabin “isku aad aan la rabin.”

“(Ukraine) ma rabto in lagu daro wax kasta oo ka dhacay Riyadh si sharciyad loo siiyo,” ayuu yiri mid ka mid ah ilo-wareedyada.

Zelenskiy wuxuu Ankara ka sheegay inaan lagu casuumin shirkii Talaadada dhex maray wafdiyada Mareykanka iyo Ruushka, kuwaas oo ay hoggaaminayeen wasiirrada arrimaha dibadda ee labada dal.

Mareykanka iyo Ruushka waxay kulanka kaddib sheegeen inay isku raaceen inay sii wadaan dadaallada lagu joojinayo dagaalka Ukraine.

“Ma rabno in cid kale wax noo go’aamiso annaga oo aan meesha joogin… Ma jiro go’aan la gaari karo oo ku saabsan soo afjaridda dagaalka Ukraine anaga oo aan lagala tashan,” ayuu yiri Zelenskiy.

Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, oo xafiiska la wareegay 20-kii Janaayo, ayaa marar badan ballan qaaday inuu si degdeg ah u soo afjari doono dagaalka. Wuxuu ku adkaystay in si degdeg ah loo billaabo wada-hadallo nabadeed, hase yeeshee hadallada saraakiishiisa sare waxay dhaliyeen su’aalo ku saabsan waxa uu qorsheynayo.

Xoghayaha Difaaca Mareykanka Pete Hegseth ayaa toddobaadkii hore NATO u sheegay in ay tahay riyo aan macquul ahayn in Ukraine ay xubin ka noqoto NATO iyadoo heshiis lala galayo Ruushka, wuxuuna ku tilmaamay riyada Ukraine ee ah in ay dib u hesho xuduudaheeda caalamiga ah “yool aan suurtagal ahayn.”

Hegseth wuxuu u muuqday inuu dib uga laabtay hadalladiisa maalinta xigtay, balse hadalladiisa ayaa walaac ka dhaliyay Ukraine, maadaama ay dareemeen in Mareykanka uu go’aanno ka gaari karo mustaqbalkooda iyaga oo aan lagala tashan.

Trump wuxuu toddobaadkii hore wacay Zelenskiy iyo Putin, taas oo walaac ku abuurtay xulafada Yurub ee Kyiv, iyaga oo ka baqaya in laga saaro geeddi-socodka nabadda.