Tuhunka in awood kale oo qarsoon ay ka dambeyso damaca ITOOBIYA oo soo baxaya

By Guuleed Muuse

Muqdisho (Caasimada Online) – Yuusuf Garaad ayaa markii u horeysay muujiyay shaki la xiriira suurta-galnimada in awood kale oo qarsoon ay ka dambeyso heshiiskii Addis Ababa ee Itoobiya loogu saxiixay qeybo kamid ah biyaha Soomaaliya.

Yuusuf Garaad ayaa qaba in Itoobiya aysan kaligeed ku dhiiran karin damac intaasi le’eg, oo ay ugu xad-gudbeyso madax-banaanida Soomaaliya, xilli ay dowladda federaalka Soomaaliya waxba kama jiraan ka dhigtay heshiiskaasi.

“Itoobiya waxay hareer martay sharciga caalamiga ah. Waxa ugu wacan waa wax la arki doono laakiin hoggaamiyaha Itoobiya wuu u bareeray Soomaaliya iyo inuu wax guracan uu wato oo waxay yihiinba wax guracan ayaa daba jooga,” ayuu yiri Yuusf Garaad oo ka qeyb-galay barnaamijka Doodda ee Telefishanka Qaranka.

Waxa uu intaas kusii daray “Itoobiya maxay u doontay waxan sameyso u bareertay, illaa hadda cid banaanka joogta ma hayno laakiin waxay u eeg tahay in ay jirto awood kale oo qarsoon.”

Sidoo kale waxa uu sheegay in sababta madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi ku kaliftay inuu qeybo kamid ah badda Soomaaliya u saxiixo Itoobiya ay tahay cadaadiska siyaasadeed ee gudaha ka haysta, islamarkaana looga guuleystay dagaalkii Sool.

“Madaxweyne Muuse Biixi in xilligiisa dhamaaday oo doorashadii ciriiri ku jirto, asxaabtii mucaaradka aad uga soo horjeedan, in dagaalo dhaceen oo looga guuleystay Somaliland, oo gobolo ka maqan yihiin, in isaga uu raadinayo wax kale oo dadka uu libin ku sheegan karo waa la fahmi karaa.”

Heshiiska Addis Ababa oo Itoobiya loogu saxiixay dhul badeed dhan 20KM, ayaa si weyn looga soo horjeestay maadaama uu yahay mid masiiri ah, oo xad-gudub ku ah qarannimada iyo madax-bannaanida Soomaaliya, uuna yahay damac soo jireen ahaa oo Itoobiya waligeed ku taameysay inay hesho Bad.

Si kastaba, Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo saartay qaraar ay uga hortimid heshiiska Addis Ababa ee Muuse Biixi iyo Abiy Axmed, ayada oo u yeertay safiirkeeda dalka Itoobiya, islamarkaana waxba kama jiraan ku tilmaamtay heshiiskaasi.