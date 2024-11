Turkiga oo shaaciyey arrin uu ka filayo Cabdiraxmaan Cirro oo la xiriirta midnimada

By Asad Cabdullahi Mataan

Ankara (Caasimada Online) – Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in ay ka rajaynayso madaxweynaha cusub ee Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi “Cirro” in uu soo celiyo wadahadaladii Somaliland iyo Soomaaliya.

Cirro ayaa guul weyn ka gaaray doorashadii madaxweynaha ee dhacday 13-kii November, isaga oo helay in ka badan 64% codadka, taasi oo muujisay sida shacabka Somaliland ay qaati uga taagnaayeen hoggaanka Muuse Biixi.

Qoraal kasoo baxay safaarada Turkiga ee Soomaaliya, ayaa marka hore Somaliland ugu hambalyeeyey qabashada doorashooyin dimoqraadi ah, iyada oo lagu sheegay in ay tusinayaan in dadka Soomaaliyeed ay ka go’an tahay dhaqangalinta dimoqraadiyada.

“Waxaan hambalyo diirran u diraynaa Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro guushiisa doorashada ee Somaliland. Hab-maamuuska nabdoon ee doorashadu ku qabsoontay wuxuu muujinayaa sida shacabka Soomaaliyeed uga go’an tahay dhaqan-gelinta mabaadi’da dimuqraadiyadda” ayaa lagu yiri qoraalka.

Turkiga ayaa sheegay in madaxweynaha cusub laga rajaynayo in uu soo celiyo wadahadalada, isla markaana uu ka shaqeeyo midnimada “Waxaan rajeyneynaa in hoggaankiisa uu kor u qaado wada-hadalada, midnimada, iyo barwaaqada guud ee gobolka”.

Wadahadaladii u socday Somaliland iyo Soomaaliya mudada dheer ayaa istaagay horaantii sannadkan kadib markii ay xukuumada xilka kasii dagaysa ee Madaxweyne Biixi ay heshiis dhinaca badda ah la gashay Itoobiya.

Labada dhinac ayaa sii kala fogaaday iyada oo ay Soomaaliya heshiiska ku tilmaantay mid xadgudub ku ah madaxbannaanideeda, sidoo kale, Somaliland ayaa sheegtay in faa’iido badan aan laga helin wadahadalada, sii wadistooduna ay tahay wakhti lumis.

Turkiga ayaa marar badan isku dayey inuu isku soo dhoweeyo labada dhinac, balse illaa hadda kuma guuleysan. Hase yeeshee doorashada Cirro ayaa rajo cusub gelineysa wada-hadallada.