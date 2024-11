Gabadha Madaxweyne ku xigeenka ka ah Filibiin oo DIL ugu hanjabtay…

Muqdisho (Caasimada Online) – Hey’adaha ammaanka waddanka Filibiin ayaa Sabtidi xoojiyay amniga madaxweyne Ferdinand Marcos Jr, kaddib marki ay madaxweyne ku xigeenkiisa haweeneyda lagu magacaabo Sara Duterte ay si cad ugu hanjabtay in shirqool lagu dili doono, haddii iyada la dilo.

Sara Duterte oo ah gabadh uu dhalay madaxweynihi hore ee Filibiin Rodrigo Dutere, ayaa shir jaraa’id oo ay Sabtidi shalay qabatay ku sheegtay in ay la hadashay nin dilaay ah oo ay kula heshiisay in uu khaarijiyo madaxweynaha, marwada koowaad iyo afhayeenka Baarlamaanka Filibiin, haddii iyada la dilo.

Arrintan ayaa lagu tilmaamay calaamad muujineysa khilaafka sii xoogeysanaya ee u dhaxeeya labada qoys ee ugu awoodda badan Filibiin, ee kala ah reer Duterte iyo reer Marcos.

Taliska Nabad Suggida ee Madaxtooyada ayaa sheegay inay sare u qaadeen oo ay xoojiyeen hab-maamuuska amniga. Waxuu kaloo talisku sheegay in ay si dhow ula shaqeyneynaa hay’adaha fulinta sharciga si loo ogaado, looga hortago loona difaaco wax kasta oo khatar ku ah madaxweynaha iyo qoyskkiisa.

Taliyaha booliska, Rommel Francisco Marbil ayaa sheegay in uu amray in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo, isaga oo intaa ku daray in “khatar kasta oo toos ah ama mid aan toos ahayn oo naftiisa ku soo wajahan ay tahay in si degdeg ah wax looga qabto”.