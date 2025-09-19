Villa Somalia oo dib u dhigtay furitaanka kalfadhiga BF iyo arrinta ka dambeysa

Muqdisho (Caasimada Online) – Furitaanka kalfadhiga 7-aad ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa dib loo dhigay kadib cadaadis ka yimid Madaxtooyada Soomaaliya, sida ay ogaatay Caasimada Online.
Kalfadhiga Baarlamaanka oo qorshuhu ahaa inuu furmo maalinta berri ah ayaa baaqday, waxaana lagu wadaa in la furo 29-ka bishan September. Xildhibaannada labada Aqal ee Baarlamaanka ayaa loo diray farriin lagu wargelinayo in dib u dhacay furitaanka kalfadhiga.
Dib u dhacan ayaa sidoo kale imanaya xilli uu Madaxweynaha Soomaaliya toos ula hadlay Guddoonka Baarlamaanka, isagoo ka codsaday in dib loo dhigo furitaanka kalfadhiga 7-aad oo berri furmi lahaa.
Sida uu dhigayo qodobka 90-aad ee Dastuurka KMG ah, Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa furaya kalfadhiga Baarlamaanka, taas oo waajib ka dhigaysa ka-qaybgalka Madaxweyne Xasan Sheekh.
Madaxweynaha ayaa khudbad ka jeedin doona furitaanka kalfadhiga, taas oo uu uga hadlayo waxyaabihii u qabsoomay dowladda muddadii uu Baarlamaanku fasaxa ku jiray.
Arrimahan ayaa imanaya xilli uu weli si hoose u jiro guuxa mooshin ka dhan ah Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Xamza Cabdi Barre, kaas oo haatan ay xukuumaddu ka shaqaynayso fashilintiisa.
Si kastaba, Xamza ayaa noqday Ra’iisul Wasaarihii ugu xilka dheeraa, marka dib loo eego taariikhda intii ay xafiiska joogeen Ra’iisul Wasaarayaashii Soomaaliya soo maray, taasina waxaa sabab u ah kalsoonida uu Madaxweyne Xasan Sheekh u qabo Ra’iisul Wasaarihiisa.