DF oo kulan xasaasi ah la yeelatay Ted Cruz xilli uu riixayo aqoonsi la siiyo Somaliland

Washington (Caasimada Online) – Wasiiru-dowlaha Arrimaha Dibadda Soomaaliya, Cali Cumar (Cali Balcad), ayaa la kulmay Senatarka Mareykanka ee Ted Cruz, si ay uga wada hadlaan la-dagaallanka argagixisada iyo xasiloonida gobolka, xilli uu Senatarkan Jamhuuriga ah ee Texas uu Washington ku cadaadinayo inay aqoonsato madaxbannaanida Somaliland.
Qoraal uu soo dhigay bartiisa X, ayuu Cali Balcad ku sheegay inuu “uga mahadcelinayo” Cruz kulanka, isagoo hoosta ka xarriiqay “doorka muhiimka ah ee Soomaaliya ay ka qaadato la-dagaallanka argagixisada iyo sugidda amniga Geeska Afrika.”
Wuxuu adkeeyay in taageerada joogtada ah ee Mareykanka ay fure u tahay sidii looga adkaan lahaa Al-Shabaab iyo Daacish, isla markaana loo sugi lahaa amniga marinnada ganacsiga ee Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed.
“Aan xoojinno iskaashigeenna si aan u gaarno Soomaaliya xasiloon oo barwaaqo ah,” ayuu qoray Cali Balcad.
Si kastaba ha ahaatee, Cali Balcad ma uusan bixin faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan waxyaabihii ay ka wada hadleen, kumana uusan xusin in la soo hadal qaaday baaqyadii Cruz ee ahaa in Mareykanku uu aqoonsado Somaliland.
Kulankan ayaa ku soo beegmaya xilli uu Cruz 14-kii August warqad u qoray Madaxweyne Donald Trump, taasoo uu kaga dalbanayay inuu si rasmi ah u aqoonsado Somaliland. Cruz wuxuu ammaanay geeddi-socodka dimoqraadiyadda ee Somaliland, isagoo soo xigtay doorashooyin dhowr ah oo si nabad ah uga dhacay iyo goobta istiraatiijiga ah ee ay kaga taallo Gacanka Cadmeed.
Wuxuu ku dooday in Somaliland ay noqon karto saaxiib dhanka amniga ah oo muhiim u ah Washington, oo ay ka mid tahay inay martigelin karto saldhig militari oo Mareykanku ku yeesho meel u dhow marinka Bab el-Mandeb—oo ah marin halbowle u ah maraakiibta caalamiga ah iyo isku-gudbinta tamarta.
Cruz wuxuu sidoo kale Shiinaha ku eedeeyay inuu taageerayo Muqdisho si loo wiiqo Somaliland, isagoo farta ku fiiqay doorka ay Beijing ku lahayd go’aankii Soomaaliya ay dadka sita baasaboorka Taiwan uga mamnuucday inay galaan Somaliland.
Dowladda Mareykanka, oo raacsan mowqifka Midowga Afrika, waxay si rasmi ah u aqoonsan tahay midnimada dhuleed ee Soomaaliya, mana siiso aqoonsi rasmi ah Somaliland, oo madax-bannaanideeda ku dhawaaqday sanadkii 1991.
Kulanka tooska ah ee uu la yeeshay Cali Balcad, wuxuu Cruz ku muujiyay inuu u furan yahay aragtida Soomaaliya, xitaa isagoo weli Washington ka wada olole uu ku taageerayo Somaliland.
Dhanka Muqdisho, wadahadalladan waxay fursad u siiyeen inay hoosta ka xarriiqdo doorkeeda ah inay tahay saaxiibka udub-dhexaadka u ah la-dagaallanka argagixisada.
Muqdisho waxay u aragtaa dhaqdhaqaaqyada uu wado Cruz inay yihiin kuwo liddi ku ah madaxbannaanideeda, gaar ahaan xilli ay Soomaaliya doonayso taageero caalami ah oo ballaaran si ay ula dagaallanto Al-Shabaab.
Kooxdan waxay weli waddaa weeraro dhimasho badan dhaliya oo ay ka geysato gobollada dhexe iyo kuwa koonfureed, kuwaasoo aan khatar ku ahayn oo keliya xasiloonida Soomaaliya, balse sidoo kale amniga guud ee gobolka.
