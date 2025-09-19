Xasan oo shaaciyay inuu xiriiro la sameynayo xubnaha mucaaradka ee harsan

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shaaciyay inuu ku hawlan yahay xiriiro uu la sameeyo xubnaha mucaaradka ah ee ka haray heshiiskii uu dhawaan la galay qeybo ka mid ah mucaaradka.
Madaxweynaha oo wareysi gaar ah siiyay telefishinka Al-Carabiya ayaa sheegay in dowladdiisa ay marwalba diyaar u tahay wada-hadal, isla markaana ay la fariisaneyso siyaasiyiinta mucaaradka ee ka aragtida duwan, si xal looga gaaro khilaafka siyaasadeed ee taagan.
“Albaabada dowladda had iyo jeer waa u furan yihiin dhamaan dhinacyada, waxaana diyaar u nahay wada xaajood joogto ah,” ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
“Waxaa dhawaan gaarnay is-afgarad muhiim ah oo aan la leenahay qaar kamid ah mucaaradka, welina waxaa wadnaa si aan ula xiriirno dhinacyada aan weli nagu soo biirin,” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Madaxweynaha.
Sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda federaalka ay dadaal badan ku bixinayso sidii doorasho toos ah uga dhici laheyd dalka, isagoo muujiyay muhiimadda ay leedahay in laga gudbo hanaanka doorasho dadban oo uu sheegay inuu la jaanqaadi kareyn nidaamka casriga ah ee dunida.
“Kadib 25 sano oo kasoo wareegtay dhismaha Jamhuuriyadda 3-aad, suurta-gal ma ahan in aan kusii socono nidaamka doorasho dadban, duniduna maanta diyaar uma ahan inay la macaamisho hoggaamiyayaal aan shacabka ama wakiiladooda si toos ah u dooran,” ayuu yiri Madaxweynaha.
Xasan Sheekh ayaa qiray in marka hore aysan bulshada Soomaaliyeed oo dhan wada gaari karin doorashada qof iyo cod, balse ay ku dadaalayaan in malaayiin Soomaali ah ay soo doortaan hoggaankooda.
Tan ayuu madaxweynuhu sheegay inay meesha ka saarayso hanaankii hore ee hoggaanka sare ee dalka lagu dooran jiray, kaasi oo u xusay inuu mugdi badan ku gadaamna.
“Anigu ma dhahayo doorashada waxay noqon doonta mid 100% fiican ama waxa codeyn doona dhamaan shacabka Soomaaliyeed, balse waxaa ku guuleysaneyna nidaam ay malaayiin qof codeeyaan, anagoo ka gudbeyna mid kumanaan ergo oo keliya ku doortaan hoggaamiyeyaasha,” ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.
Hoos ka daawo wareysiga oo dhameystiran