27.9 C
Mogadishu
Wednesday, September 10, 2025
Wararka

Villa Somalia oo shaacisay natiijo laga gaaray wada-hadallada Xasan iyo Abiy + Sawirro

By Guuleed Muuse
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Addis Ababa (Caasimada Online) – Madaxtooyadda Soomaaliya ayaa shaacisay in natiijo wax ku ool ah laga gaaray wada-hadallo dhex-maray Madaxweynaha Soomaaliya iyo Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya.

Labada mas’uul ayaa intii uu socday kulankooda isla qaatay xoojinta xiriirka labada dal, nabadgelyada gobolka iyo iskaashiga horumarineed ee heer gobol.

“Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wada-hadallo miro dhal ah kula yeeshay magaalada Addis-ababa Ra’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Itoobiya Mudane Abiy Axmed,” ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay Villa Somalia.

Xasan Sheekh iyo Abiy ayaa xaqiijay ka go’naashaha sidii looga shaqeyn lahaa xasiloonida amniga iyo horumarka, maadaama Soomaaliya iyo Itoobiya ay daris yihiin.

Ra’iisul Wasaaraha oo dhankiisa qoraal kasoo saaray kulankan ayaa yiri “Waxaan saaka la kulmay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo aan ka wada-hadalnay danaha guud ee gobolka. Waxaan mar kale xaqiijinnay sida ay nooga go’an tahay kobcinta xasilloonida, amniga, iyo horumarka gobolka oo dhan.”

Kulankan ayaa yimid maalin uun, kadib markii ay Itoobiya si rasmi ah xariga uga jartay biyo-xireenka ugu weyn Qaaradda Afrika ee koronto laga dhaliyo ee Nile, kaas oo sare usii qaaday xiisadda kala dhexeysay Masar oo ay muddo isku hayaan arrinta wabiga Nile-ka.

Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay ka qayb-galay furitaanka biyo xireenka Nile ayaa sare u qaadaya xiriirka diblumaasiyadeed ee Itoobiya, xilli ay taagan tahay xiisadda gobolka Gedo, oo uu rabo inay Itoobiyaanka ka gacan siiyaan.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Dalalka Khaliijka Carabta oo uu waaga ku baryey kadib weerarkii lagu qaaday Qatar
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved