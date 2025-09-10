25 C
Mogadishu
Wednesday, September 10, 2025
Wararka

Kadib biyo-xireenka, Itoobiya oo u dhaqaaqaysa mashruucii u weynaa

By Guuleed Muuse
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Addis Ababa (Caasimada Online) – Itoobiya ayaa ku dhawaaqday in ay bilaabi doonto warshaddeedii ugu horreysay ee tamarta nukliyeerka.

Mashruucan ayuu Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed ku tilmaamay mid beddeli kara kaalinta biyo-xireenka weyn ee Abbay wabiga Nile-ka, oo ku kacay in ka badan $4 bilyan.

Sidoo kale, Abiy ayaa soo bandhigay qorshe dhisme oo ku saabsan garoon diyaaradeed oo ay yeelan doonto shirkadda Ethiopian Airlines, kaas oo loogu talagalay in uu noqdo midka ugu ballaaran qaaradda Afrika, islamarkaana jebiya rikooro cusub oo dhinaca duulimaadyada ah.

Ra’iisul Wasaaruhu wuxuu intaas ku daray in dhowaan hawlgelin la bilaabi doono warshaddii ugu horreysay ee gaaska dabiiciga ah, iyadoo isla maalintaas shaqo bilaabi doonta warshad casri ah oo gaas farsameysa, kana tayo roon warshadihii hore.

Waxa kale oo qorshaha ku jira warshad shidaal sifeysa, taas oo Itoobiya u horseedi doonta xaqiijinta riyadii muddada dheer laga lahaa soo saarista shidaalka gudaha.

Intaasi waxaa dheer, Abiy ayaa ballanqaaday in shanta ilaa lixda sano ee soo socda dalka laga hirgelin doono ugu yaraan 1.5 milyan oo guri, iyadoo la fulin doono mashaariic waaweyn oo wax tar u leh bulshada, gaar ahaan carruurta Afrika. Mashaariicdan ayaa lagu maalgelin doonaa in ka badan $30 bilyan.

Hadallada Ra’iisul Wasaaraha ayaa u muuqda kuwo daaha ka rogaya himilada Itoobiya ee ku aaddan kala-duwanaanshaha tamarta, xoojinta warshadaha, iyo ballaarinta kaabayaasha dhaqaalaha, iyadoo dalalka kale ee gobolka ay weli ka feejigan yihiin hamiga Itoobiya ee dhinaca horumarka iyo marin u helidda bad.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Israel oo weerar khasaare badan geystay ku qaaday dal kale kadib weerarkii Qatar
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved