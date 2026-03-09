Waa kuma Mojtaba Khamenei – Hogaamiyaha cusub ee Iran?

Tehran (Caasimada Online) — Kadib geeridii aabbihiis oo ku baxay duqeyn dhanka cirka ah oo ay fuliyeen Mareykanka iyo Israa’iil, Mojtaba Khamenei oo 56 jir ah ayaa loo magacaabay Hoggaamiyaha cusub ee ugu sarreeya dalka Iiraan.
Tallaabadan oo uu qaaday Golaha Khubarada Iiraan ayaa si weyn u sii xoojinaysa awoodda garabka mayalka adag ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah. Mojtaba ayaa ah wadaad diinta ku adag iyo shakhsi awood badan oo daaha gadaashiisa wax ka maamula, isagoo xiriir qotodheer la leh Ciidamada Ilaalada Kacaanka Islaamiga ah (IRGC).
Magacaabistiisa oo timid kadib markii aabbihiis, Aayatulaahi Cali Khamenei, lagu dilay duqeyntii wadajirka ahayd, ayaa si cad u muujinaysa in garabka mayalka adag ay wali si buuxda gacanta ugu hayaan talada dalka.
Xubin ka tirsan Golaha Khubarada oo lagu magacaabo Aayatulaahi Mohsen Heidari Alekasir ayaa xusay in wadaadkan lagu doortay dardaaran uu ka tagay aabbihiis oo ahaa in la doorto beddel “uu cadowgu neceb yahay.”
Go’aankan ayaa si toos ah uga hor-imaanaya Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, kaas oo dhawaan ku tilmaamay magacaabista Mojtaba mid aan la aqbali karin.
Mojtaba oo sanadkii 1969-kii ku dhashay magaalada barakeysan ee Mashhad, ayaa kasoo qayb-qaatay Dagaalkii Iiraan iyo Ciraaq, wuxuuna waxbarasho diini ah ku qaatay xarumaha diinta ee magaalada Qom.
In kasta oo uu haysto darajada wadaadnimo ee heerka dhexe ee loo yaqaan Hojjatoleslam — oo hal darajo ka hooseysa Aayatulaahi — weligiisna uusan qaban xil dowladeed oo rasmi ah, haddana wuxuu sanadihii lasoo dhaafay isku duba-riday awood baaxad leh isagoo ahaa gacan-yaraha iyo “irid-ilaaliyaha” awoodda aabbihiis.
Waddooyinka uu ku gaari lahaa xilka ugu sarreeya ayaa sii xaarmay kadib dhimashadii madaxweynihii hore Ebrahim Raisi oo sanadkii 2024 ku dhintay shil diyaarad helicopter ah.
Isagoo ah shakhsi si weyn uga soo horjeeda garabka isbeddel-doonka iyo reer Galbeedka, Mojtaba ayaa sanadkii 2019 waxaa cunaqabateyn kusoo rogtay Wasaaradda Maaliyadda ee Mareykanka.
Tallaabadaas ayaa salka ku haysay wada-shaqeynta dhow ee uu la leeyahay Ciidanka Quds ee Ilaalada Kacaanka iyo maleeshiyada Basij, si loo meel-mariyo damaca Tehran ee carqaladeynta gobolka iyo siyaasadaha caburinta ee gudaha Iiraan.
Kor u qaadistiisa ayaa dhalisay khilaaf xooggan oo gudaha ah, iyadoo dadka naqdiya nidaamka ay gabi ahaanba diideen in xukunka dalka la iska dhaxlo, maadaama Iiraan ay sanadkii 1979-kii riday nidaamkii boqortooyada ee uu Mareykanku taageerayay.
Mojtaba ayaa taariikh dheer ku leh taageeridda gacan-ka-hadalka iyo caburinta dadka ka aragtida duwan.
Waxaana la aaminsan yahay inuu isagu mas’uul ka ahaa soo-bixitaankii madaxweynihii mayalka adkaa Mahmoud Ahmadinejad iyo taageeridda caburintii rabshadaha wadatay ee lagu muquuniyay banaanbaxyadii 2009-kii.
Sidoo kale, wuxuu ahaa bartilmaameedka ugu weyn ee carada shacabka intii ay socdeen banaanbaxyadii waaweynaa ee 2022 ee looga soo horjeeday xeerarka adag ee labiska Islaamiga ah.
Kadib markii uu ka badbaaday duqeymihii isbahaysiga ee dhawaan dhacay — kuwaas oo galaaftay nolosha aabbihiis iyo xaaskiisaba — Mojtaba Khamenei ayaa hadda leh awoodda kama dambaysta ah ee go’aan ka gaarista dhammaan arrimaha dowladda Iiraan, oo ay ku jiraan siyaasadda arrimaha dibadda, amniga qaranka iyo barnaamijka nukliyeerka.