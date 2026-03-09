Xogta 5 goobood oo lagu duqeeyay Al-Shabaab + Khasaaraha

Muqdisho (Caasimada Online) – Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya duqeymo xooggan oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay koonfurta dalka, kuwaas oo lagu beegsaday maleeshiyaad iyo horjoogayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab.
Duqeymaha oo lagu garaacay 5 goobood oo kala duwan ayaa waxaa jab culus lagu gaarsiiyay Khawaarijta, iyada oo weerarradan ay iska kaashadeen Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed iyo saaxibada caalamiga ah.
Duqeynta koowaad ayaa ka dhacday deegaanka Haawaay ee gobolka Shabeellaha Hoose, iyada oo lagu bartilmaameedsaday goob ay qaraxyo ku diyaarinayeen maleeshiyada Al-Shabaab, taas oo gebi ahaan la burburiyay.
Duqeymo kale ayaa ka dhacay degmada Kuntuwaarey, waxaa iyana lagu beegsaday xubno kale oo qorsheynayay in ay weerarro ka gaystaan Muqdisho iyo deegaanno kale oo kamid ah gobollada dalka, sida ay innoo xaqiijiyeen ilo wareedyo xilkas ah.
Sidoo kale, waxaa lasoo wariyay in weerar kale oo cirka ah uu isna ka dhacay degmada Sablaale ee gobolka Shabeellaha Hoose, kaas oo lagu qarxiyay gaari ay la socdeen horjoogayaal sar sare oo Shabaab ah, kuwaas oo kala ah;- Shuceyb Axmed, Daahir Carab, Muuse Buurow, Abuu Muxsin iyo Abuubakar oo dhammaan ahaa horjoogayaal muhiim u ah argagaxisada.
Waxaa kale oo duqeyn culus laga fuliyay deegaanka Xaramka ee gobolka Jubbada Dhexe, taas oo iyana lala beegsaday dagaalamayaal ajaaniib ah oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab, waxaana gaaray khasaare culus.
Dowladda Soomaaliya ayaa la filayaa in war rasmi ay kasoo saarto weerradan is-daba joogga ah, soona bandhigto khasaaraha guud ee gaaray Al-Shabaab.
Muddooyinkii u dambeeyay ciidamada dowladda iyo saaxibada caalamiga ah ayaa sare u qaaday howlgallada ka socda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, iyada oo laga soo hooyay guullo wax ku ool ah, maadaaama ciidamadu ay dib ula wareegeen deegaano muhiim ah oo laga saaray kooxda.