Maxaa dhacaya haddii la gaaro 15-ka May? + Jawaabta mucaaradka

Muqdisho (Caasimada Online ) – Xubnaha mucaaradka ee haatan dhaq-dhaqaaqyada culus ka wada magaalada Muqdisho ayaa go’aan culus kasoo saaray shirar aan loo kala kicin oo ay maalmahaan ka wadeen magaalada Muqdisho, iyaga oo la tashi la sameeyay odayaasha iyo culimada Soomaaliyeed.
Xildhibaan Yuusuf Gama’diid oo ka warbixiyay shirarkood ayaa sheegay inay ka tashadeen aayaha dalka, isla markaana ay isla garteen in loo istaago badbaadada dalka, maadaama uu sii dhamaanayo muddo xileedka dowladda.
Gama’diid ayaa sidoo kale ka hadlay waxa dhacaya haddii la gaaro 15-ka May, wuxuuna sheegay in Xasan Sheekh uu noqonayo madaxweynihii hore, isla markaana uu lamid noqon doono madaxdii dalka soo martay, sida uu hadalka u dhigay.
“16-ka May haddii la gaaro Xasan Sheekh waa Madaxweynihii hore ee dalka, tan iyo 2000 weli m dhicin muddo xileedkii hay’adihii dastuurka ee la doortay ee qaybna uu dhammaaday qaybna ay ka harsan yihiin maalmo kooban isla markaana aan la aqoon sida looga gudbayo marxaladda kala guurka ah” ayuu yiri Xildhibaan Yuusuf Gama’diid oo ka tirsan Xisbiga Himilo Qaran ee Shariif.
Sidoo kale, wuxuu madaxweynaha ku eedeeyay in dalka uu ku wado halis ah, uuna isku sii dhajinayo xukunka, iyadoo muddo xileedkii dhammaada.
“Odeygaa madaxweynaha ah dalka khatar ayuu ku wadaa ee gacanta hala qabto ayaanu leeyahay” ayuu mar kale yiri Gama’diid.
Waxaa kale oo uu ku daray Madaxweynuhu dhagaha ayuu ka fureystay talooyinka la siiyay saacadu wxa ay socota waxaa la gaaray in Baarlamaanka uu waqtiga ka dhamaaday isaguna ay u harsan tahay 22 maalmood oo kaliya”.
Siyaasiyiinta mucaaradka ayaa xoojiyay dhaq-dhaqaaqyada siyaasadeed ee ay wadaan, iyagoo shalay kulan wadatashi ah la yeeshey culimada Soomaaliyeed oo ay kala hadleen xaaladda kala guurka ah ee dalka.
Waxaa kale oo ay maalin kahor xubnaha mucaaradka l shireen odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ee beelaha Hawiye oo iyana ay kala hadleen doorkooda ku aadan, sidii ay uga qayb qaadan ahaayeen badbaadinta dalka.
Dhaq-dhaqaaqyadan ayaa kusoo aadayo, iyada oo haatan Soomaaliya ay wajaheyso xaalad hubanti la’aan ah, isla markaana weli la’isku fahmi la’yahay hannaanka doorashooyinka iyo wax ka beddelka lagu sameeyay dastuurka.
Si kastaba, Mucaaradka ayaa maalmahan dambe Muqdisho ka waday kulamo siyaasadeed oo looga soo horjeedo qorshaha dowladda ee la xiriira muddo kororsiga, si dalka loo gaarsiiyo doorashooyin toos ah oo qof iyo cod ah.