Dhinacyo hor leh oo ku biiray shirka mucaaradka ee ka socda guriga Sheekh Shariif

Muqdisho (Caasimada Online) – Xubnaha mucaaradka ee haatan dhaq-dhaqaaqyada ka wada Muqdisho ayaa ballaariyay shirkooda, waxaana maanta ku biiray haweenka Soomaaliyeed, si ay la tashi ugala sameeyeen xaaladda dalka.
Shirka oo ay ka qayb-galeen inta badan xubnaha mucaaradka ayaa waxaa diiradda lagu saaray xaaladda kala guurka ah ee uu dalku marayo iyo qorshaha dowladda ee ku aadan muddo kordhinta hay’adaha dowladda.
Muuqaallo laga soo tabiyay guriga madaxweynihii hore ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ah goobta uu ka socdo shirka mucaaradka ayaa muujinayo shirka oo ay buuxiyeen xubnaha haweenka ee ku jira siyaasadda iyo kuwa u dhaqaaqa arrimaha bulshada oo halkaasi ku sugan.
Mucaaradka ayaa haweenka la wadaagay qorshahooda cad ee ku aadan sida loo wajahayo marxaladda adag ee dalka, halka dhinacooduna haweenka ay aragtiyadooda ku biiriyeen siyaasiyiinta mucaaradka ee shirarka ka wada caasimada/
Siyaasiyiinta mucaaradka ayaa u muuqda kuwa sii xoojinaya dhaq-dhaqaaqyadooda, iyagoo sidaan oo kale shalay kulan wadatashi ah ula yeeshey culimada Soomaaliyeed oo ay kala hadleen xaaladda guud ee dalka.
Waxaa kale oo ay maalin kahor xubnaha mucaaradka l shireen odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ee beelaha Hawiye oo iyana ay kala hadleen doorkooda ku aadan, sidii ay uga qayb qaadan ahaayeen badbaadinta dalka.
Dhaq-dhaqaaqyadan ayaa kusoo aadayo, iyada oo haatan Soomaaliya ay wajaheyso xaalad hubanti la’aan ah, isla markaana weli la’isku fahmi la’yahay hannaanka doorashooyinka iyo wax ka beddelka lagu sameeyay dastuurka.
Si kastaba, Mucaaradka ayaa maalmahan dambe Muqdisho ka waday kulamo siyaasadeed oo looga soo horjeedo qorshaha dowladda ee la xiriira muddo kororsiga, si dalka loo gaarsiiyo doorashooyin toos ah oo qof iyo cod ah.