Mogadishu
Wednesday, April 22, 2026
Dhinacyo hor leh oo ku biiray shirka mucaaradka ee ka socda guriga Sheekh Shariif

By Jamaal Maxamed
1 min.
Muqdisho (Caasimada Online) – Xubnaha mucaaradka ee haatan dhaq-dhaqaaqyada ka wada Muqdisho ayaa ballaariyay shirkooda, waxaana maanta ku biiray haweenka Soomaaliyeed, si ay la tashi ugala sameeyeen xaaladda dalka.

Shirka oo ay ka qayb-galeen inta badan xubnaha mucaaradka ayaa waxaa diiradda lagu saaray xaaladda kala guurka ah ee uu dalku marayo iyo qorshaha dowladda ee ku aadan muddo kordhinta hay’adaha dowladda.

Muuqaallo laga soo tabiyay guriga madaxweynihii hore ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ah goobta uu ka socdo shirka mucaaradka ayaa muujinayo shirka oo ay buuxiyeen xubnaha haweenka ee ku jira siyaasadda iyo kuwa u dhaqaaqa arrimaha bulshada oo halkaasi ku sugan.

Mucaaradka ayaa haweenka la wadaagay qorshahooda cad ee ku aadan sida loo wajahayo marxaladda adag ee dalka, halka dhinacooduna haweenka ay  aragtiyadooda ku biiriyeen siyaasiyiinta mucaaradka ee shirarka ka wada caasimada/

Siyaasiyiinta mucaaradka ayaa u muuqda kuwa sii xoojinaya dhaq-dhaqaaqyadooda, iyagoo sidaan oo kale shalay kulan wadatashi ah ula yeeshey culimada Soomaaliyeed oo ay kala hadleen xaaladda guud ee dalka.

Waxaa kale oo ay maalin kahor xubnaha mucaaradka l shireen odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ee beelaha Hawiye oo iyana ay kala hadleen doorkooda ku aadan, sidii ay uga qayb qaadan ahaayeen badbaadinta dalka.

Dhaq-dhaqaaqyadan ayaa kusoo aadayo, iyada oo haatan Soomaaliya ay wajaheyso xaalad hubanti la’aan ah, isla markaana weli la’isku fahmi la’yahay hannaanka doorashooyinka iyo wax ka beddelka lagu sameeyay dastuurka.

Si kastaba, Mucaaradka ayaa maalmahan dambe Muqdisho ka waday kulamo siyaasadeed oo looga soo horjeedo qorshaha dowladda ee la xiriira muddo kororsiga, si dalka loo gaarsiiyo doorashooyin toos ah oo qof iyo cod ah.

- Advertisement -
Ciidankii Lafta-gareen ee ka cararay Awdiinle oo galay Gedo
Daawo: Shariif oo war culus kasoo saaray xaaladda dalka
Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

