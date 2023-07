Waare oo shaaciyay ujeed laga leeyahay xiisadda ka taagan gobolka HIIRAAN

By Jamaal Maxamed

Muqdisho (Caasimada Online) – Ergeyga gaarka ah ee Madaxweynaha JFS u qaabilsan Xasillinta iyo Ilaalinta Arrimaha Rayidka ee goobaha dagaallada Mudane Maxamed Cabdi Waare ayaa si adag uga hadlay xiisadda haatan kasoo cusboonaatay gobolka Hiiraan.

Madaxweynihii hore ee HirShabelle oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa shaaca ka qaaday in ujeed gaar ah laga leeyahay xiisadda haatan soo korortay, isaga oo sheegay in la doonayo in lagu fashiliyo guulihii laga gaaray dagaalka lagula jiro Shabaab.

Waare ayaa sheegay in Al-Shabaab looga adkaaday Hiiraan iyo guud ahaan HirShabelle, balse hadda la doonayo in dib loo soo celiyo, sida uu hadalka u dhigay

“Shabaabkii waan kaga adkaanay furimaha dagaalka. Si kastaba ha ahaatee hadda ayaa la isku dayayaa in dib loogusoo celiyo furimaha.” ayuu yiri Maxamed Cabdi Waare.

Sidoo kale wuxuu tilmaamay in xiisad cusub laga dhex abuurayo beelaha Abgaal iyo Xawaadle, si fursad loo siiyo kooxda Al-Shabaab, ugana faa’iideysato colaadda taagan.

“Dagaalka laga dhex hurinayo beelaha Xawaadle & Abgaal ayaa ah isku daygii ugu dambeeyay ee arrintan” ayuu qoraalkiisa raaciyay madaxweynihii hore ee HirShabelle.

Maxamed Cabdi Waare ayaa sidoo kale farriin culus u diray dowlad goboleedka HirShabelle iyo dowladda dhexe, isaga oo ugu baaqay inay ka hortagaan arrintaasi, isla-markaana ay xal u keenaan xiisadda ka taagan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.

HirShabelle ayaa haatan wajaheyso xiisad siyaasadeed, taas oo ka dhalatay xilka qaadistii lagu sameeyay guddoomiye Cali Jeyte Cismaan oo hadda maamul kale ku dhowaaqay.

Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe ayaa kamid ah gobollada sida weyn loogu jebiyay kooxda Al-Shabaab, maadaama laga saaray dhul ballaaran oo ay ku jiraan degmooyin qadiimi ah.