WAARE oo shaaciyey cidda ‘soo abaabushay’ xiisadda ka taagan Puntland + Ujeedka

Boosaaso (Caasimada Online) – Madaxweynihii hore ee HirShabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa shaaca ka qaaday in Villa Somalia ay ku lug leedahay xiisadda amni ee ka taagan Puntland ee u dhaxeysa madaxweyne Saciid Deni iyo ciidanka PSF.

Xiisaddan ayaa timid kadib markii ciidamada PSF ay ka horyimaadeen xil ka-qaadis uu madaxweyne Saciid Deni ku sameeyay agaasimihii ciidanka PSF Maxamuud Cismaan Diyaano, kuna beddelay Maxamed Amiin Cabddullaahi Xaaji Khayr.

Waare ayaa qoraal uu soo dhigay twitter-ka ku yiri “Puntland waxay wajaheysa halis jiritaan oo ay soo abaabushay Villa Somalia. Xiisadda amni ee la abuuray ee hadda socota, waxaa loola dan leeyahay in lagu waxyeeleeyo hay’adaha Puntland laguna wiiqo difaacii ugu dambeeyey ee federaalka.”

“Federaalku wuxuu saldhig u yahay is-afgaradka iyo nabadda beelaha. Dadka Puntland ska jira,”

Puntland is facing an existential threat orchestrated by @TheVillaSomalia. The ongoing manufactured security crisis is meant to undermine PL institutions and weaken the last bulwark of Federalism.

Federalism underpins the fragile consensus and peace among clans. PL People Beware! pic.twitter.com/byCqHS6L2X

— Mohamed Abdi Ware (@HShPrez2Ware) November 30, 2021