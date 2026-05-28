Wararkii ugu dambeeyay xaaladda kacsan ee GALMUDUG

Dhuusamareeb (Caasimada Online) – Xaalad kacsanaan ah ayaa weli laga dareemayaa deegaannada Galmudug, taas oo la xiriirta qorshaha dowladda ee maamulkaasi, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka oo si adag la’isugu hayo.
Wararka ayaa sheegaya in haatan daq-dhaqaaqyo ciidan laga dareemay qaybo kamid ah gobollada dhexe, taas oo keentay cabsi xooggan, maadaama ay arrintu isku rogi karto gacan ka hadal, sidii ka dhacday Koonfur Galbeed.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa in amar ay siisay ciidamadeeda ku sugan deegaanada Galmudug, kuwaas oo qaarkood kasoo dhaqaaqay furimaha hore, si ay usoo gaaraan magaalada Dhuusamareeb, oo qaybo kamid ah ay joogaan ciidamo iyo saraakiil ay dowladdu ka dirtay magaalada Muqdisho.
Sidoo kale, Madaxweyne Qoor Qoor ayaa dhankiisa bilaabay uruursi ciidan, iyada oo si gaar ah looga dareemayo magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Cadaado ee gobolka Galgaduud, sida ay soo sheegayaan dadka deegaanka.
Doodda ugu wayn ayaa ka taagan qorshaha ay Villa Somalia ku dooneyso in isbeddel lagu sameeyo hoggaanka maamulka, taas oo keentay kala aragti duwanaan u dhexeysa labada dhinac, iyada oo sidoo kale mas’uuliyiinta heer federaal iyo heer dowlad-goboleed ee kasoo jeedo Galmudug ay la kala safteen labada dhinac.
Warar siyaasadeed ayaa sheegaya in Madaxweyne Xasan Sheekh uu doonayo in hoggaanka sare ee Galmudug loo riixo Liibaan Axmed Xasan (Shuluq), taas o qeyb ka ah loollan cusub ee haatan ka dhex taagan siyaasadda maamulkaas.
Taliye ku xigeenkii hore ee Booliska Soomaaliya Jeneraal Zakiya Xuseen Axmed oo qoraal soo saartay ayaa taageero u muujisay Axmed Qoor Qoor, waxayna sheegtay inuu isku filan yahay, haddii dagaal lagu soo qaado, sida ay hadalka u dhigtay.
“Qoor Qoor dagaal iskaaga filan ee dulaankaa ku tashaneysid ha noqdo dadkaa shalay dilkooda darajo iyo dollar ku qaadatay ileen Dirtu dowlad inay dhisaan mooyee wax ma dumiyaan darajana anagaa u sidno dalkana kula joogno dardaaran,” ayay qoraalkeeda ku tiri Jeeraal Zakiya Xuseen Axmed.
Waxaa kasii horeeyay oo isna digniin diray Xildhibaan Saadaq Joon oo sheegay inay isku xiran yihiin amniga Dhuusamareeb iyo kan degmad Wardhiigley ee magaalada Muqdisho, arrintaas oo keentay falcelin xooggan oo deg-deg ah.
Xiisaddan ayaa muujineyso in siyaasadda Galmudug ay mar kale gashay marxalad xasaasi ah, iyadoo Villa Somalia, maamulka Galmudug iyo siyaasiyiin miisaan leh ay isku eegayaan mustaqbalka hoggaanka maamulkaas.