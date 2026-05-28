30.9 C
Mogadishu
Thursday, May 28, 2026
Wararka

Cali Wajiis oo Xasan ka dalbaday inuu qabto doorasho deggan

By Jamaal Maxamed
Less than 1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Sheekh Cali Maxamuud Xasan (Cali Wajiis) oo kamid ah golaha sare ee Culimada Soomaaliyeed oo qoraal soo saaray ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan khiaafka dowladda iyo mucaaradka.

Cali Wajiis ayaa marka hore ku amaanay Madaxweyne Xasan Sheekh shaqooyinka uu qabtay ee horumarinta qaranka, isaga oo haatan kula taliyay inuu qabto doorasho deggan, si xal loogu helo is-mariwaaga taagan.

“Madaxweyne Xasan waa dhisyay awood qaran oo xoog leh waxaa dhiman inuu qabto doorasho degan weyna soo socotaa insha Allah” ayuu yiri Sheekha.

Sidoo kale, wuxuu mas’uuliyiinta labada dhinac ugu baaqay inay is xakameeyaan, isla markaana ay ka fakiraan saameynta hadalladooda.

“Waxaan ugu yeereynaa mas’uuliintu inay koontoroolaan erayada shacabka loo sheegaayo lagana fogaado erayada colaad abuurkaa ee la’isugu jawaabaayo aaladaha warbaahinta iyo baraha Bulshada,” ayuu mar kale yiri Cali Wajiis.

Sheekhan ayaa si weyn loogu xasuustaa difaacidda Dowladda Federaalka, wuxuuna marar badan kasoo muuqday warbaahinta, isaga oo ka hadlaya arrimama siyaasadda, taageerana u muujinaya Madaxweyne Xasan Sheekh.

Hadalkan ayaa kusoo aadayo, iyada oo haatan Muqdisho ay ka taagan tahay xiisad culus oo ka dhalatay arrimaha doorashooyinka, isla markaana ay isku hayaan kooxda Villa Soomaaliya iyo xubnaha Golaha Mustaqbalka Dalka.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Daawo: Ra’iisul wasaare Xamza oo jawaab kulul siiyay Sheekh Shariif
QORAALKA XIGA
Fal-celin aan caadi ahayn oo ka dhalatay hanjabaadda Saadaq Joon
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved