Cali Wajiis oo Xasan ka dalbaday inuu qabto doorasho deggan

Muqdisho (Caasimada Online) – Sheekh Cali Maxamuud Xasan (Cali Wajiis) oo kamid ah golaha sare ee Culimada Soomaaliyeed oo qoraal soo saaray ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan khiaafka dowladda iyo mucaaradka.
Cali Wajiis ayaa marka hore ku amaanay Madaxweyne Xasan Sheekh shaqooyinka uu qabtay ee horumarinta qaranka, isaga oo haatan kula taliyay inuu qabto doorasho deggan, si xal loogu helo is-mariwaaga taagan.
“Madaxweyne Xasan waa dhisyay awood qaran oo xoog leh waxaa dhiman inuu qabto doorasho degan weyna soo socotaa insha Allah” ayuu yiri Sheekha.
Sidoo kale, wuxuu mas’uuliyiinta labada dhinac ugu baaqay inay is xakameeyaan, isla markaana ay ka fakiraan saameynta hadalladooda.
“Waxaan ugu yeereynaa mas’uuliintu inay koontoroolaan erayada shacabka loo sheegaayo lagana fogaado erayada colaad abuurkaa ee la’isugu jawaabaayo aaladaha warbaahinta iyo baraha Bulshada,” ayuu mar kale yiri Cali Wajiis.
Sheekhan ayaa si weyn loogu xasuustaa difaacidda Dowladda Federaalka, wuxuuna marar badan kasoo muuqday warbaahinta, isaga oo ka hadlaya arrimama siyaasadda, taageerana u muujinaya Madaxweyne Xasan Sheekh.
Hadalkan ayaa kusoo aadayo, iyada oo haatan Muqdisho ay ka taagan tahay xiisad culus oo ka dhalatay arrimaha doorashooyinka, isla markaana ay isku hayaan kooxda Villa Soomaaliya iyo xubnaha Golaha Mustaqbalka Dalka.