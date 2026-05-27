Muxuu Xasan Sheekh ka yiri tallaabada Somaliland ee Qudus?

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si adag uga hadlay dhawaaqa kasoo yeeray maamulka Somaliland ee uu hoggaamiyo Cabdiraxmaan Cirro, kaas oo la xiriira magaalada Qudus iyo dowladda Israa’iil.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay inay tahay “nasiib darro weyn” in maamulkaasi uu qaato mowqif uu ku sheegay mid ka hor imanaya dareenka shacabka Soomaaliyeed iyo dunida Islaamka, maadaama hoggaanka Somaliland uu sheegay in Qudus loo aqoonsaday magaalo ay leedahay Israa’iil.
Waxa uu tilmaamay in xitaa dalal badan oo aan Muslim ahayn ay ka gaabsadeen inay safaaradahooda geeyaan magaalada Qudus, maadaama ay weli tahay magaalo muran badan ka taagan yahay, isla markaana ay Falastiiniyiintu u arkaan caasimaddooda.
Madaxweynaha ayaa sheegay inaysan marnaba dhici karin in Soomaaliya ay aqbasho in Qudus loo aqoonsado caasimadda Israa’iil, isaga oo tallaabadaasi ku tilmaamay mid ceeb ku ah ummadda Soomaaliyeed iyo tan Islaamka guud ahaan.
Sidoo kale, Xasan Sheekh ayaa sheegay in shacabka ku nool gobollada Waqooyiga Soomaaliya aysan qaadi karin masuuliyadda go’aankaasi, isaga oo ugu baaqay inay iska fogeeyaan arrimaha dhaawacaya midnimada iyo mowqifka Soomaaliyeed ee ku aaddan qadiyadda Falastiin.
“Caalamka aan Muslimka ahayn ayaa ka xishooday in safaarad laga dhigto Qudus. Waa nasiib darro in calan towxiidka ku qoran yahay maanta laga taago Qudus, laguna yiraahdo Israa’iil ayaa iska leh,” ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Waxa uu intaas ku daray in arrintaasi ay tahay mid keeni karta caro Alle, isla markaana loo baahan yahay in laga laabto go’aannada noocaas ah. “Walaalaha Waqooyiga ku nool waxa aan leenahay nama qabato, noomana qaadanno ceebtaas, waana in aan iska tirnaa una caqli-celinnaa kuwa sidaasi sameeyay,” ayuu sii raaciyay.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in magaalada Qudus ay leedahay xaalad sharci iyo siyaasadeed oo gaar ah, taas oo lagu saleeyay go’aannada Qaramada Midoobay iyo heshiisyada caalamiga ah ee khuseeya arrinta Falastiin.
Soomaaliya ayaa sidoo kale dib u xaqiijisay taageeradeeda ku aaddan shacabka Falastiin iyo xaqa ay u leeyihiin inay helaan dowlad madax-bannaan oo caasimaddeedu tahay Bariga Qudus.
Si kastaba, maamulka Somaliland ayaa arrintan darteed la kulmay cambaareyn xooggan oo uga timid dalalka Islaamka iyo dad badan oo taageersan qadiyadda Falastiin, kuwaas oo si weyn uga hor-yimid safaaradda la sheegay in Somaliland ka furaneyso Qudus, taas oo taageero u muujineysa sheegashada Israa’iil ee magaaladaas oo kamid ah magaalooyinka ugu barakeysan Muslimiinta.