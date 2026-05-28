Cirro oo farriin culus u diray Xasan Sheekh iyo Jabuuti: “Somaliland hadda kali ma aha”

Hargeysa (Caasimada Online) – Madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa farriin adag u diray dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Jabuuti, isaga oo ku eedeeyay inay faragelin ku hayaan arrimaha Somaliland.
Cirro oo ka hadlayay munaasabadda Ciidda Al-Adxa ayaa sheegay in Somaliland aysan cidna ku xadgudbin, balse ay wajahday waxa uu ku tilmaamay cadaawad kaga timid dalal dhowr ah.
“Waxaad ka war qabtaan in dalal badan ay Somaliland u muujiyeen cadaawad, laakiin innagu waxba uma aynaan gaysan, geelna kama aynaan dhicin, arrinna kama aynaan dhicin, wax kalena uma aynaan gaysan,” ayuu yiri madaxweyne Cirro.
Hadalkan ayaa kusoo aadaya xilli xiisad diblomaasiyadeed ay ka dhex taagan tahay Somaliland, Soomaaliya iyo Jabuuti, gaar ahaan kadib tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee Somaliland ay ku raadineyso aqoonsi caalami ah, iyo mowqifyada kasoo baxay Muqdisho iyo Jabuuti.
Cirro ayaa sheegay in siyaasadda arrimaha dibadda ee Somaliland ay ku dhisan tahay daris wanaag, nabad ku wada noolaasho iyo is-ixtiraam, balse wuxuu si gaar ah fariin ugu diray dalalka deriska ah ee Soomaaliya iyo Jabuuti.
“Somaliland siyaasaddeeda arrimaha dibaddu waa daris wanaag, nabad ku wada noolaasho iyo is-ixtiraam, gaar ahaan dalalka aanu jaarka nahay ee Jabuuti iyo Soomaaliya,” ayuu yiri.
“Waxaan u sheegayaa inay ixtiraamaan nabadda, daris wanaagga iyo ixtiraamka dowladaha jaarka.”
Qoraal lasoo dhigay warbaahinta qaranka Somaliland ayaa sidoo kale laga soo xigtay madaxweyne Cirro farriin toos ah oo uu u diray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
“Xasan Sheekh waxaan leeyahay haddii aad dowlado kale noo soo kaxaysataan, Somaliland kali ma aha. Idinkana waanu isaga kiin filanahay,” ayuu yiri Cirro.
Hadallada Cirro ayaa imanaya xilli hoggaanka Somaliland uu wajahayo cadaadis siyaasadeed oo ku saabsan xiriirka cusub ee uu la sameynayo dalal shisheeye, gaar ahaan Israa’iil.
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si adag shalay uga hadlay dhawaaqa kasoo yeeray maamulka Somaliland ee uu hoggaamiyo Cabdiraxmaan Cirro, ee ah in ay safaarad ka furanayso Qudus
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in xitaa caalamka aan Muslimka ahayn ay ka xishoodeen inay safaaradahooda geeyaan Baytul-Maqdis.
“Maanta sina suurtagal noogama aha in qayb kamid ah dalkeenna ay timaado Israa’iil. Israa’iil kumaanan duulin, dowladnimadeeda ma diidin, dowlad ha noqoto ayaan dhahnay. Waxaa nasiib-darro ah in aan dhahno calankii ay ugu qornayd ‘Laa ilaaha illallaahu Maxamed Rasuulullaah’ ayaan ka taagaynaa, oo aan leenahay Israa’iil baa iska leh oo waa caasimaddii Israa’iil. Caalamka aan Muslimka ahayn ayaa ka xishooday inay yiraahdaan oo soo qaadaan safaaradahooda oo keenaan Baytul-Maqdis,” ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweynaha ayaa intaas ku daray: “Maanta wiil Soomaaliyeed inuu calan meeshaas ka taago, oo uu yiraahdo safaaraddeenii ayaan ka furaneynaa meeshaas, magaaladii saddexaad ee magaalooyinka Islaamka ugu sharaf badnayd, qibladii koowaad.”