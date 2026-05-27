Madaxweyne Xasan Sheekh iyo ciidda – Muxuu sameeyay maanta?

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta boqolaal ka mid ah shacabka Soomaaliyeed kula tukaday Salaadda Ciidda Carafo Masjidka Isbahaysiga Islaamka ee magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha ayaa kadib salaadda shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabadda barakaysan ee Ciidda Carafo, isaga oo Alle uga baryay in dalka iyo dadka Soomaaliyeed uu ku manneysto nabad, barwaaqo iyo horumar waara.
Xasan Sheekh ayaa farriintiisa ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in bulshada Soomaaliyeed ay sii xoojiyaan dhaqamada wanaagsan ee lagu garto maalmaha barakaysan, gaar ahaan isku duubnida iyo is-garab istaagga.
“Kama tageyno in mar walba aynu is xusuusinno dhaqamada wanaagsan ee la sameeyo maalintan oo kale. Waxaa muhiim ah in aan xoojino midnimadeenna, iskaashiga iyo taageerada bulshada dhexdeeda si loo gaaro Soomaaliya nabdoon oo horumarsan,” ayuu yiri madaxweynaha.
Sidoo kale, madaxweynaha ayaa tilmaamay in geeddi-socodka dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya uu marayo marxalad taariikhi ah, isaga oo xusay in doorka ugu weyn ay ku leeyihiin muwaadiniinta Soomaaliyeed.
Waxa uu carrabka ku adkeeyay in midnimada, wadajirka bulshada, is-caawinta iyo garab istaagga dadka nugul ay yihiin tiirarka lagu gaari karo Soomaaliya dib ugu soo laabata xasillooni iyo horumar.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ugu dambeyn shacabka ugu baaqay inay ka faa’iideystaan munaasabadda Ciidda si loo xoojiyo walaaltinimada, isu tanaasulka iyo wada noolaanshaha bulshada Soomaaliyeed.