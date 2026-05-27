Axmed Madoobe oo si adag u weeraray Xasan Sheekh

By Guuleed Muuse
Kismaayo (Caasimada Online) – Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa khudbad uu maanta ka jeediyay magaalada Kismaayo kadib salaaddii Ciidda si kulul ugu dhaliilay Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Dowladda Federaalka.

Axmed Madoobe ayaa Madaxweyne Xasan Sheekh ku eedeeyay inuu ku fashilmay hoggaaminta dalka iyo ilaalinta wada-shaqeynta siyaasadeed. Wuxuu sheegay in dowladda dhexe ee dalka ay lumisay kalsoonidii siyaasadeed, isaga oo ku dooday in aysan hadda jirin dowlad ay dhinacyada siyaasadda iyo dowlad-goboleedyadu si buuxda ula shaqeyn karaan.

Sidoo kale, wuxuu xusay in nidaamka hadda jira uu ka baxay wadatashigii iyo is-afgaradkii hore loogu maamuli jiray arrimaha masiiriga ah ee dalka.

Madaxweynaha Jubbaland ayaa sidoo kale dhaliilay hannaanka doorashooyinka ee ay Dowladda Federaalka waddo, isaga oo qorshaha doorashada qof iyo codka ah ku tilmaamay mid aan weli hirgelin, isla markaana horseeday, sida uu yiri, “doorasho dabran” oo horay loogu sii qorsheeyo cidda xilalka qabaneysa.

Dhinaca kale, Axmed Madoobe ayaa khudbaddiisa kaga hadlay xaaladda magaalada Muqdisho, isaga oo sheegay in dad badan laga barakiciyay caasimadda, isla markaana uu la qaybsanayo dhibaatada ay wajahayaan shacabka ku nool magaalada.

Sidoo kale, wuxuu eedeyn u jeediyay kooxo uu ku tilmaamay “dhul-boobayaal”, wuxuuna sheegay inay jiraan dad sharciyeynaya dhul si sharci-darro ah lagu qaatay, taas oo uu ku tilmaamay mid saameyn ku yeelan karta xasilloonida bulshada.

Axmed Madoobe ayaa ugu baaqay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu dib u mideeyo dhinacyada siyaasadda, isla markaana uu ka tanaasulo khilaafaadka sii kala fogeynaya saamileyda siyaasadda dalka. Wuxuu hoosta ka xarriiqay in Soomaaliya ay u baahan tahay dib-u-heshiisiin iyo in talada dalka dib loogu celiyo shacabka Soomaaliyeed.

Hadalka Axmed Madoobe ayaa kusoo aadaya xilli uu cirka isku sii shareerayo khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya Dowladda Federaalka, qaar kamid ah dowlad-goboleedyada iyo mucaaradka, kuwaas oo isku haya arrimaha doorashooyinka, wax-ka-beddelka dastuurka iyo hannaanka siyaasadeed ee dalka.

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu.

