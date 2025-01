Wasiir Jaamac oo si yaab leh uga jawaabay dhaliil ay u soo jeediyeen labo xildhibaan

By Zahra Axmed Gacal

Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur (Jaamac) ayaa si adag ugu jawaabay labo xildhibaan oo ku heyb ah, kuwaas oo ku weeraray qoraalo ay ku baahiyeen barta Facebook, labada Xildhibaan ayaa kala ah, Maxamed Xasan Murjaan oo dhowaan siyaasadda soo galay iyo Xildhibaan Xasan Cabdinuur oo Aadan Madoobe kula tartamay kursiga Guddoomiyaha Golaha Shacabka.

Xildhibaanadaas ayaa Wasiir Jaamac ku dhaliilay isku soo bax lagu taageeray doorasho qof iyo cod ah oo shalay uu ku qabtay Hoolka Sahal ee magaalada Muqdisho, kulankaas ayaa la isugu keenay dhallinyarada Digil iyo Mirif ee Raxanweyn.

Qoraalka Wasiirka Gaashaandhigga Cabdulqaadir Jaamac ayaa u dhignaa:

“Labada nin ee caayda siyaasad u heysata kana daalin min kalmad ayaan warkooda ku soo koobayaa.”

“Murjaanow Cabduqaadir Kumaandooskii Kuunyo Barrow geed hoostiisa kaa soo qaadey oo ku soo koriyey weli Khawaarijtii ayuu jiraa mana ka imaanin, intaas kuu dhaafi maayo.”

“Xassan Cabdinuuroow weli tareelihii aad dareewal ka ahayd darewal laan waaye, deentii shilalkii aad gasheyna waa lagu leeyahay fadlan halkaas weli fursad baa kaaga banaan.”

“Dalkaan doorasho qof iyo cod ayaa ka dhaceyso golayaasheena sharafta leh ee aad iska dhex joogtaana waa ansixiyeen ineydnaan ka warqabin ayaa laga yaabaaye.”

Qoraalka Xildhibaan Xasan Cabdinuur ayaa u dhignaa, “Madax Jebis iyo Adigoo Shaley ahaa Mooryaan Diimeed Inaad Maanta Doorasha Ka Hadashaa Masiibo kaweyn Masoo marin Dalkaan!”

Dhankiisa, Xildhibaan Maxamed Xasan Murjaan ayaa soo dhigay qoraal dheer bartiisa Facebook, wuxuuna ciwaan uga dhigay, “Nin aduunyo joogow Maxaa aragti kuu laaban.”

Waxaan daawaday Wasiir madaxa na furan oo soo ururiyey dhalinyaro kooban oo ka soo jeeda Digil iyo Mirifle kuna hadaaqaya doorasho qof iyo cod ayaan qabanaynaa… Waxaan is waydiiyey damiirka shakhsigu markaanu shaqaynayn, sariigasho uu ka tegay, doqonimona u dheertahay waa sidan oo kale.. Xagee ayuu ku ogaa Digil iyo Mirifle markii lagu tilmaamayey garacyo xabashiyi dhashay? Damiirkiisu xaguu ku maqnaa, markii uu argagixisada ka tirsanaa ee uu gumaadayey dhalinta, wax garadka iyo waayeelka Digil iyo Mirifle? Xaguu geeyey Wasaaradii iyo Ciidankii loo dhiibay ee Kenya iska dhiibay, welina aan lagula xisaabtamin? Ma is waydiiyey raashinkii ciidanka ee uu musuqay? Mukhalasnimadii uu dowladaha shishiyee ugu shaqaynayey miyuu dowladnimo u haystaa? Jaajuusnimadii Turkey ma iska dhaafay? Lacagtii Imaaraadka laga dhacay ma soo celiyey? Falalkii argagixiso ma ka waantoobay? Burburku ciidanka u gaystay ma faan bu moodayaaa?

Intaas oo suaala markaan jawaab u waayey, Waxa iisoo baxday, in Madaxa na furan yahay shakhsi ku astaysan calooshiisa la ciyaar, Soomali aan dan ka lahayn, Digil iyo Mirifle aan dan ka lahayn, dadnimo aan dan ka lahayn, diin aan dan ka lahayn. Markaa waa gartii in markii Soomali maxkamad ku saari wayday dembiyada uu dalkan iyo dadkan ka galay in uu isla soo taago doorasho qof iyo cod ah baan qabanaynaa, asagoo u marxabaynaya hogaamiyihiisa la halaabay dowladninda…Ugu dambayn Digil iyo Mirifle waa ka aragti dheeryahay beenta Madaxa na Furan.