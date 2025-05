Xamas oo qaaday tallaabo ay ku kasbaneyso Mareykanka

Gaza (Caasimada Online) – Xamaas ayaa sheegtay inay sii deyn doonto askari Maraykan-Israa’iili ah oo lagu haysto Gaza, iyadoo shaacisay inay wadahadallo toos ah kula jirto Maraykanka si loo gaaro xabbad-joojin ka hirgasha dhulka dagaalladu halakeeyeen.

“Askari Israa’iili ah, Edan Alexander, oo wata laba dhalasho, Maraykan iyo Israa’iili ah, ayaa la sii deyn doonaa, taas oo qayb ka ah dadaallada lagu doonayo xabbad-joojin iyo dib-u-furista marinada gargaarka,” ayaa lagu yiri bayaan kasoo baxay kooxda Xamaas.

Qoyska Alexander, oo 21 jir ah, ayaa sheegay in loo sheegay in la filayo in la sii daayo “maalmaha soo socda.”

Bayaanka ay soo saareen ururka Families and Missing Families Forum, oo u dooda qoysaska la haysteyaasha, ayaa lagu sheegay in qoysku “si joogto ah ula xiriirayo maamulka Maraykanka” si ay uga wada hadlaan sii deynta la filayo.

Hore, laba sarkaal oo Xamaas ah ayaa u sheegay AFP in wadahadallo ka socda caasimadda Qatar ee Doha ay la leeyihiin Maraykanka, ayna jirto “horumar” la taaban karo.

Dhanka kale, weerarrada Israa’iil ayaa socday, iyadoo hay’adda gurmadka madaniga ee Gaza ay sheegtay in ugu yaraan 12 qof lagu dilay Axaddii, oo ay ku jiraan afar carruur ah.

Sarkaal ka tirsan Xamaas oo ka hadlayay wadahadallada ayaa sheegay in “horumar laga sameeyay… gaar ahaan gelitaanka gargaarka Gaza” iyo suurtagalnimada is-weydaarsiga la haysteyaasha iyo maxaabiista Falastiiniyiinta ee Israa’iil xiran.

Sarkaal kale ayaa sidoo kale xaqiijiyay horumar la xiriira “xabbad-joojin laga hirgaliyo Gaza.”

Si kastaba ha ahaatee, Israa’iil ayaa ballanqaadday inay dagaalka sii wadi doonto inkastoo wadahadallo socdaan.

Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil, Benjamin Netanyahu, ayaa sheegay in “wada-hadallo kasta oo mustaqbalka dhaca ay ku jiri doonaan xilli dagaal socdo,” iyadoo la fulinayo “dhammaan yoolalka dagaalka.”

Xamaas ayaa haysata 58 la hayste oo lagu qafaashay weerarkii October 7, 2023, oo sababay dagaalka, kuwaas oo 34 ka mid ah ay Israa’iil sheegtay inay dhinteen.

Maamulka Gaza kadib dagaalka

Israa’iil ayaa soo afjartay xabbad-joojin labo bilood socotay oo dhammaatay 18-kii Maarso, kadibna waxay billowday duullaan weyn oo ka dhan ah Gaza, iyadoo si weyn u kordhisay duqeymaha.

Sidoo kale, Israa’iil waxay gebi ahaanba jartay gargaarkii la gaarsiin jiray Gaza, iyadoo sheegtay in ay cadaadis saaraysay Xamaas si ay u sii deyso la haysteyaasha.

Wadahadallo dadban oo dhex maray Xamaas iyo Israa’iil, oo ay dhexdhexaadinayeen Qatar, Masar, iyo Maraykanka, ayaa socday tan iyo bilowgii dagaalka, hase yeeshee wali ma aysan keenin xabbad-joojin rasmi ah.

Maraykanka oo muddo dheer diiday inuu si toos ah ula xiriirto Xamaas — oo uu u aqoonsan yahay urur argagixiso — ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah ula xiriiray bishii Maarso.

Xamaas ayaa wali ku adkaysaneysa in heshiis kasta lagu soo afjaro dagaalka, iyadoo 18-kii April diiday soo-jeedin Israa’iil oo ku saabsan xabbad-joojin 45 maalmood ah iyo is-weydaarsi la haystayaal iyo maxaabiis.

Bayaanka Axaddii, Xamaas ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay “si degdeg ah u bilowdo wadahadallo qoto-dheer” oo horseedi kara heshiis lagu soo afjaro dagaalka, Gaza-na loogu dhiibo maamul madax-bannaan oo khubaro hogaaminayaan.

“Tani waxay xaqiijin doontaa xasillooni muddo sanado badan ah, oo la socda dib-u-dhiska Gaza iyo soo afjarista cunaqabataynta,” ayaa lagu yiri bayaanka.

Horaantii bishan, Israa’iil waxay ansixisay qorshayaal lagu ballaarinayo weerarrada Gaza, iyadoo saraakiishu ka hadleen suuragalnimada joogitaan muddo dheer ah oo Israa’iil ku yeelato gudaha Gaza.

Qorshaha gargaarka

Inkasta oo wadahadalladu socdaan, dagaalka Gaza wali wuu kasii darayaa.

Afhayeenka hay’adda gurmadka madaniga, Mahmud Bassal, ayaa u sheegay AFP in diyaaradaha Israa’iil ay beegsadeen saddex teendho oo ay deganaayeen dad barakacayaal ah magaalada Khan Yunis.

Muuqaal ay duubtay AFP ayaa muujiyay samatabbixiyeyaal ka shaqeynaya mugdiga, iyagoo goobta ka daadgureynaya ilmo dhaawacmay iyo laba meyd ah, mid lagu duuduubay bac cad, midna buste.

Duqeyn kale oo ka dhacday Khan Yunis ayaa sidoo kale dishay saddex qof, halka qof kale lagu dilay magaalada Gaza, sida uu sheegay Bassal.

Militariga Israa’iil kama aysan hadlin dhacdooyinka gaarka ah, balse waxay sheegeen in ciidamadooda cirka ay duqeeyeen “in ka badan 50 bartilmaameed oo argagixiso” tan iyo Sabtidii.

Inkastoo wadahadallada xabbad-joojinta aysan miro dhalin, Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Israa’iil, Gideon Saar, ayaa Axaddii “si buuxda” u taageeray qorshe Maraykanku soo jeediyay oo lagu soo celinayo gargaarka Gaza, halkaasoo xayiraad buuxda saarnayd tan iyo 2-dii Maarso.

Israa’iil ayaa weli ku adkaysanaysa in Gaza aysan ka jirin xaalad bini’aadannimo oo degdeg ah, inkastoo hay’adaha gargaarka iyo Qaramada Midoobay ay ka digayaan musiibo soo socota, iyadoo Israa’iil ku eedeysay Xamaas in ay la wareegto gargaarka soo gala.

Jimcihii, safiirka Maraykanka ee Israa’iil, Mike Huckabee, ayaa shaaciyay qorshe ay hoggaamin doonto hay’ad cusub oo ay taageerayaan militariga Israa’iil iyo shirkado amni gaar loo leeyahay, si ay u maamusho qeybinta gargaarka Gaza.

Qorshahan ayaa dhaliil xooggan ka helay caalamka, iyadoo UNRWA — hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiiniyiinta — ay sheegtay in “aysan suurtagal ahayn” in laga beddelo doorkeeda Gaza.

Weerarkii Xamaas ee 2023 ee koonfurta Israa’iil ayaa sababay dhimashada 1,218 qof, intooda badan rayid, sida ay sheegtay tirakoob ay sameysay AFP oo ku saleysan xogaha rasmiga ah.

Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa Axaddii sheegtay in ugu yaraan 2,720 qof lagu dilay tan iyo markii Israa’iil dib u billowday ololaheeda, taasoo tirada guud ee dhimashada dagaalka tan iyo bilowgiisa ka dhigaysa 52,829.