Xasan Sheekh oo fagaare caalami ah uga hadlay faro-gelinta Israa’iil iyo dagaalka…

Dooxa (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo haatan ku sugan magaalada Dooxa ee caasimada dalka Qatar ayaa ka qayb-galay Madasha 17aad ee Aljazeera, isaga oo ka jeediyay khudbad xasaasi ah oo uu uga hadlay xaaladda Soomaaliya iyo xadgudbka Israa’iil.
Xasan Sheekh ayaa ugu horreyn shaaca ka qaaday in Dowladda Federaalka ay ka hortegtay farogelinta Israa’iil ee madax-banaanida dhuleed ee Soomaaliya, taas oo uu sheegay inay ka hor imaaneyso xeerarka caalamiga ah ee dunida.
“Dowladda Soomaaliya waxa ay is hor istaagtay xadgudubka Israa’iil ee December ku samaysay Midnimada Dalka, waa tallaab ka dhan ah Xeerarka Caalamiga ah iyo kan Midowga Midowga Afrika” ayuu yiri Xasan Sheekh.
Waxaa kale oo uu kusii daray “Badda Cas waxa ay sal u tahay xasiloonida nabadgalyada Adduunka iyo marinka Ganacsiga, waxaa wadaaga Dalal badan oo Soomaaliya ay kamid tahay, Israa’iil ayaa si sharci darro ah damacday in ay xasilooni darro ka abuurto iyada oo soo maraysay faragelinta ay ku samaysay Soomaaliya, tallaabadaas waxa ay kahor imaanaysaa mabaadi’ida Afrika”.
Sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday dhibaatooyinka ay Israa’iil ku hayso reer Falastiin, isaga oo carrabka ku dhuftay in Soomaaliya ay si buuxda u taageersan tahay qorshaha dowlad dhiska Falastiin, taasna uu tahay xalka kaliya ee loogu gudbi karo dhibaatada taagan.
Dhinaca kale, madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ka hadlay arrimo ku aadan ammaanka Soomaaliya, gaar ahaan dagaalka lagula jira kooxaha argagixisada ah, gaar ahaan Al-Shabaab iyo Daacish, isaga oo guul wayn ka sheegtay.
Madaxweynaha ayaa xusay in Dowladda Federaalka oo kaashaneysa saaxibada caalamia ah ay qaadeen guluf culus oo lagu cuuryaamiyay Khawaarijta, isaga sidoo kale amaanay geesiyaasha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed.
“Soomaaliya waxa ay horumar ka samaysay dagaallada Caalamiga ah ee ka dhanka ah Argagixisada, Dagaalkaan ayaa isugu jira mid Militari, Dhaqaale iyo fikir, waxaan taageerro ka helnay Saaxiibada Caalamiga, waxaana bogaadinayaa geesiyaasha naftooda u huraya Dalkooda si looga adkaado Argagixisada” ayuu mar kale yiri khudbaddiisa ku yiri Madaxweyne Xasan
Dowladda Federaalka ayaa muddooyinkii dambe xoogga saartay dagaalka argagixisada, iyada oo howlgalladii ugu dambeeyay ay guullo waa wayn soo hoyeen Ciidamada Xoogga dalka iyo kuwa xaq-u-diririka deegaanka.