Xasan oo ku laabanaya furimaha dagaalka kadib xujo culus oo meesha ka baxday

By Guuleed Muuse

Dhuusamareeb (Caasimada Online) – Dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada ayaa dib u bilaaban doona dhawaan, kaasi oo uu hakad ku yimid tan iyo markii ay dalka ka curteen roobabku.

Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dib ugu laaban doona gobollada dhexe, si uu u xaqiijiyo hadafka ugu weyn ee umadda Soomaalidu leedahay maanta, kaasi oo ah in laga adkaado kooxaha argagixisada.

Madaxweyne Xasan ayaa dib ugu laabanaya la-dagaalanka argagixisada, isaga oo meel soo saaray arrimo waaweyn oo qabyo ka ahaa dowladnimada Soomaaliya, oo ay kamid yihiin;

Deyn cafinta Soomaaliya. Xubinimada ururka bulshada Bariga Afrika ee EAC. In dalka laga qaado cuna-qabateynta hubka oo sanado badan saarneyd Soomaaliya.

Soomaaliya ayaa ku dhowaad 15 sano la tacaaleysa mid kamid ah kooxaha argagixisada ah ee adduunka ugu dhaqaalaha iyo ciidanka badan, balse mid kamid ah sababihii dheereeyay dagaalka argagixisada ka dhanka ah ayaa dhawaan soo afjarmay, waana nuuca hubka.

Ciidanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa argagixisada waxay ahaayeen laba dhinac oo hubkooda kala weynayn, kala casriyeysneyn oo dhinacaas isku itaal ka ah.

Soomaaliya hadda waa laga qaaday cuna-qabateentii hubka, waxaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya u furan inay soo iibsato hub casri ah oo si ba’an u gumaadi kara argagixisada, xilli dhinaca kale uu adduunka laba jibaaray cuna-qabateynta hubka ee saaran kooxaha argagixisada ah ee ka dagaalama Soomaaliya.

Sida laga soo xiganayo illo Sirdoon argagixisada ayaa si weyn uga walaacday in dowladda Soomaaliya laga qaaday cuna-qabateyntii hubka, taasi oo hadda saamixi karta inay dowladda soo iibsato hub si ba’an wax u gumaadi kara oo soo gaabin kara cimrigii ay argagixisada aaminsaneyd in uu dagaalkooda qaadan karo.

Doodda farqiga hubka ee argagixisada iyo ciidanka xoogga dalka waxay aheyd mid muddo taagneyd, waana qodob kamid ah sababihii cuna-qabateynta hubka looga qaaday dowladda Soomaaliya, si ay ugu sahlanaanto inay ka adkaato argagixisada.

Inkasta oo soo iibsiga hubka uu dhaqaale badan uga baahan yahay dowladda, haddana waxaa sidoo kale xusid mudan fahamka isticmaalka hubka casriga ah, oo la aaminsan yahay in aysan askarta Soomaalida badi u tababarneyn aanay u baahan yihiin in hadda loo diyaariyo, sidoo kale ilaalinta amaanada hubkaas ee ah in uusan gacan qaldan gelin ayaa kamid ah waajibaadka waaweyn ee horyaalla dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.

Soomaaliya oo bilaa argagixiso ah ayaa la aaminsan yahay inay wax weyn la qeybsan karto caalamka, oo ay heli karto maalgashi caalami ah maadaama ay leedahay kheyraad badan oo dabiici ah oo weli la isticmaalin.

Dadka Soomaalida ayaa isha ku haya sida uu nidaamka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ugu faa’iideysto qaadista cuna-qabateynta hubka, una soo gaabiyo dagaalka argagixisada oo wiiqay dhaqaalaha, xasiloonida iyo horumarka guud ee Soomaaliya.