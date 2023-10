Xasan Sheekh ‘oo u deyriyay’ mucaaradka K/G iyo Lafta-gareen oo guul ka gaaray…

By Guuleed Muuse

Dhuusamareeb (Caasimada Online) – Waxaa markale magaalada Dhuusamareeb isku arkay mucaaradka Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.

Xubnaha Dhuusamareeb tegay waxaa ugu tun weynaa hoggaamiyihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo guddoomiyeyaashii hore ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari.

Kulankaan wuxuu ahaa midkii labaad oo ay isku arkaan madaxweyne Xasan Sheekh iyo xubnahaan asbuuc gudihiis. Labada kulan waxaa u dhaxeeyay kulan dhexmaray madaxweyne Xasan Sheekh iyo Cabdicasiis Xasan Lafta-gareen.

Xubnaha mucaaradka ah ee kasoo jeeda Koonfur Galbeed waxay ku dhaganaayeen in la fuliyo heshiiskii Baydhabo lagu gaaray horraantii bishii Febraayo ee sanadkaan. Heshiiskaas wuxuu dhigayay in doorashada Koonfur Galbeed bilaabato bisha soo aadan ee November ee sanadkaan 2023.

Laakiin shalay waxay lasoo noqdeen go’aan aan ka fileyn madaxweyne Xasan Sheekh. Sida laga soo xiganayo mid kamid ah xubnaha mucaaradka ah ee Koonfur Galbeed ee Jimcihii la kulmay madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu madaxweynaha u sheegay mucaaradka in wax doorasho ah ka dhaceyn Koonfur Galbeed illaa la gaaro bisha November 2024, taas oo ka dhigan in Xasan Sheekh ku dhagan heshiiskii Golaha Wadatashiga Qaran ee 27-kii May.

“Dalku dagaal ayuu ku jiraa haddana uma soo jeedo doorasho ee aan dagaalka ka wada shaqeyno,” ayuu nagu yiri madaxweynuhu ayaa laga soo xiganayaa mid kamid ah xubnihii madaxweyne Xasan Sheekh kula kulmay magaalada Dhuusamareeb.

Xubnaha mucaaradka ee Koonfur Galbeed markay arkeen mowqifka madaxweynaha waxay iyaguna u sheegeen inay mowqifkoodii hore sii wadayaan oo ay u socdaan magaalada Baydhabo, maadaama ay tahay magaaladoodii.

Laakiin wuxuu Xasan Sheekh ka dalbaday in marka hore saxaafadda la hadlaan oo ay sheegaan inay aqbaleen in la sugo doorashada Koonfur Galbeed illaa November 2024, kadibna ay aadan Baydhabo, haddii ay taas diidaan wixii dhibaato ah oo ka dhasha socdaalkooda in uusan isagu masuul ka aheyn, waa sida uu hadalka u dhigay masuulkaasi kamid ahaa wafdigii madaxweynaha la kulmay.

Wuxuu intaas ku daray in iyaguna ka cudur daarteen inay taas aqbalaan oo ay saxaafada sidaas u sheegaan, iyaga oo ku dooday inay yihiin rag deegaankooda u socda, sidoo kalena aanay doorashada ka tanaasuli karin.

Kulankaan oo shan saacadood xiriir ah socday doodaha hareeyay waxaa kamid ah midda horeysa amniga iyo siyaasadda. Xubno kamid ah mucaaradka Koonfur Galbeed ayaa kala dooday madaxweynaha in marka hore laga heshiiyo siyaasadda kadibna looga gudbo ka wada shaqeynta amniga, laakiin madaxweynaha taas cagsigeeda ayuu qabay oo ah in aan dalka wax siyaasad ah iyo doorasho ah ka socon karin illaa laga adkaado argagixisada.

Gunaanadka kulanka markii arrintu dhinac u dhici weysay madaxweyne Xasan Sheekh ayaa xubnaha mucaaradka ee Koonfur Galbeed inay kulan kale iskugu yimaadan magaalada Muqdisho isla asbuucan, wallow ay mucaaradka Koonfur Galbeed rejo xumo ka muujinayaan waxa iska beddeli kara mowqifka madaxweynaha.

Natiijada mucaaradka Koonfur Galbeed ay Dhuusamareeb kala soo noqdeen ayaa dhinaca kale waxay guul hordhac ah u tahay Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta-gareen oo aan isagu rabin inuu doorasho qabto.