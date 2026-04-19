Mogadishu
Sunday, April 19, 2026
Xog: Xuseen Sheekh oo lagu qanciyay inuu ka haro madaxtinimada K/Galbeed – Muxuu ku bedeshay?

By Guuleed Muuse
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay inuu ku guuleystay inuu ku qanciyo Agaasimihii hore ee Madaxtooyada, Xuseen Sheekh Maxamuud inuu ka tanaasulo tartanka madaxtinnimada dowlad-goboleedka Koonfur Galbeed, sida ay ogaatay Caasimada Online.

Kulamo gaar ah oo ka dhacay Villa Somalia, isla markaana socday saacado ayaa la sheegay in Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Xuseen Sheekh ay ku gaareen is-afgarad ku saabsan in Xuseen uu ka haro loollanka siyaasadeed ee Koonfur Galbeed.

Ilo xog-ogaal ah ayaa sheegaya in Madaxweynaha uu Xuseen Sheekh u bandhigay dalab siyaasadeed oo culus si uu uga tanaasulo musharaxnimadiisa, taasoo ugu dambeyn horseeday heshiis ay labada dhinac isla meel dhigeen.

Sida xogaha aan helnay tilmaamayaan, Xuseen Sheekh Maxamuud ayaa lagu qanciyay inuu qabto xil sare oo ka mid ah dowladda federaalka, kaas oo ah Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka labaad ee dalka.

Kursigan ayaa waxaa hore ugu fadhiyay Jibriil Cabdirashiid, oo haatan ah Hoggaamiyaha Kumeelgaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed.

Wararka ayaa sheegaya in haddii isbeddelkan uu hirgalo ay adkaan karto fursadda uu ku guuleysan karo Wasiirka Dekedaha iyo Gaadiidka Badda, Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo haatan si xooggan ugu ololeynaya xilka guddoomiyaha Golaha Shacabka.

Arrintan ayaa sidoo kale sare u qaadi karta fursadaha Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada, Saalim Caliyoow iyo Wasiirka Arrimaha Dibadda, Cabdisalaam Cabdi Cali.

Si kastaba, Madaxtooyada Soomaaliya ayaa la fahamsan yahay inay xilka Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed u diyaarineyso Sheekh Aadan Madoobe, oo haatan ah Guddoomiyaha Golaha Shacabka.

Soomaaliya oo raadinaysa taageero dhaqaale kadib xaalad soo korortay
Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

