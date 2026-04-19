Sunday, April 19, 2026
Turkiga oo ku dhawaaqay arrin muhiimad weyn u leh Soomaaliya

By Guuleed Muuse
Turkish Minister of Foreign Affairs Hakan Fidan looks on during a press briefing meeting to review the past year and to share insights regarding regional and global developments in Istanbul, on January 10, 2025. Turkey's top diplomat ruled out any role for French troops in Syria on January 10, 2025, saying Washington was its only interlocutor as US officials sought to head off Turkish military action against Kurdish fighters. (Photo by Ozan KOSE / AFP)

Ankara (Caasimada Online) – Dowladda Turkiga ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah u shaacisay inay si toos ah uga qeyb qaadan doonto dagaalka kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish, taas oo muujineysa isbeddel cusub oo ku yimid doorkeeda amni ee gobolka.

Go’aankan ayaa lagu sheegay mid xoojinaya iskaashiga militari ee u dhexeeya Ankara iyo Muqdisho, xilli ay sii xoogeysanayaan howl-gallada ka dhanka ah kooxaha argagixisada ee weli halista ku haya amniga dalka.

Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Turkiga, Hakan Fidan oo ka hadlayay qorshaha cusub ee dowladdiisa ayaa caddeeyay in Turkigu si buuxda u garab taagan yahay saaxiibadiisa caalamiga ah, isaga oo si gaar ah u xusay Soomaaliya.

“Turkiga wuxuu si toos ah taageero u siinayaa dadaallada ay wadaan Ciidanka Soomaaliyeed ee ka dhanka ah Al-Shabaab iyo Daacish,” ayuu yiri Wasiir Hakan Fidan, isaga oo tilmaamay in taageeradaasi noqon doonto mid muuqata oo la taaban karo.

Hakan Fidan ayaa sidoo kale sheegay in istaraatiijiyadda Turkiga aysan ku koobnaan doonin Soomaaliya oo keliya, balse ay gaari doonto dalal kale oo Afrika ku yaalla oo la tacaalaya khataraha argagixisada, sida Nigeria oo uu tusaale u soo qaatay.

Wuxuu intaas ku daray in Ankara ay diyaar u tahay inay bixiso taageero dhinacyo kala duwan leh oo ay ku jiraan tababar, qalab militari iyo la-talin istiraatiiji ah oo lagu xoojinayo awoodda ciidamada maxalliga ah.

Turkiga ayaa muddooyinkii dambe si weyn u kordhiyay joogitaankiisa Afrika, gaar ahaan Soomaaliya, halkaas oo uu ka hirgeliyay mashaariic horumarineed iyo saldhigyo tababar oo lagu tayeynayo ciidamada qalabka sida.

Dowladda Turkiga ayaa sidoo kale ka mid ah dalalka sida dhow u taageera Soomaaliya, iyadoo leh khibrad militari, hub casri ah iyo nidaamyo isgaarsiin oo horumarsan, kuwaas oo kaalin muhiim ah ka qaadan kara xoojinta dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada.

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu.

