Xildhibaannada mucaaradka oo qaylo dhaan afka furtay kana horyimid…

Muqdisho (Caasimada Online) – Qaar kamid ah xildhibaannada mucaaradka oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa qaylo dhaan afka furtay, iyaga oo si adag ua fal-celiyay arrintii maanta ka dhacday xarunta Baarlamaanka, kadib markii guddoonka sare uu sheegay in xubnaha labada Gole ay ka doodeen wax ka beddalka cutubka 4-aad ee Dastuurka KMG ka ah.
Xildhibaannada ayaa beeniyay warkaasi, waxaana ay sheegeen in maanta aan wax Dastuur ah laga wada xaajoon, sida ay ku doodeen.
Cabdiraxmaan Cabdisakuur oo kamid ah mudanayaasha hadlay aya sheegay in wixii maanta dhacay ay kala qaybinayan dalka iyo dadka.
“Maanta Dastuur aan laga wada xaajoonin dadkii lagu kala qaybiyo oo aanan wax dan ah laga gelin oo midnimada la fiirin ee lagu dhaqaaqay in si ula kac loo sii kala qaybiyo dalka iyo dadka” ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Waxaa kale oo uu kusii daray “”Saaka waxaan sii marnay 9 isbaaro, tani waa dowlad ku dhaqmayso awood ciidan oo dastuurka aan ilaalineyn, wixii saaka dhacay wax lagu tilmaamo lama yaqaano”.
Dhankiisa, Senator Cabdi Ismaaciil Samatar oo isna hadalka qaatay ayaa ku baaqay in laga hortego damaca madaxweyne Xasan Sheekh oo uu ku eedeeyay in dalka uu ku wado meel halis ah.
“Xasan hala iska qabto, dalka halis ayuu ku wadaa, Siyaad Barre isaga ayaa ka daran, wixii maanta dhacay waa wixii qarankeena dumiyay” ayuu yiri Samatar.
Arrimahan ayaa kusoo aadayo, xilli weli xildhibaannada diidan Dastuurka ay buuq iyo fawdo ka wadaan golaha dhexdiisa, waxaana maanta xarunta la geeyay ciidamo dheeraad ah oo Boolis ah, si loo xakameeyo dhaq-dhaqaaqa.
Si kastaba, Lama oga sida ay wax noqon doonaan waxaase guddoonka sare ee Baarlamaanka uu u muuqdaa inuu qaatay go’aan uu kusii wadayo meelmarinta wax ka beddalka Dastuurka oo haatan xiisadda ugu wayn ay ka taagan tahay.