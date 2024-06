Xog: Askarigii xero Goordan ku toogtay saraakiishii Imaaraadka oo xog yaab leh laga helay

By Zahra Axmed Gacal

Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa xog cusub laga helay marxaladihii uu soo maray askarigii weerarka toogashada ah ka geystay xerada ciidanka xoogga dalka ee Jeneraal Goordan oo ku taalla magaalada Muqdisho.

Halkaas waxaa lagu laayey saraakiil Imaaraad ah, 3 sarkaal oo dhalatay dalka Imaaraadka Carabta iyo hal sarkaal oo u dhashay dalka Baxreyn ayaa ka mid ahaa saraakiishii iyo ciidamadii uu xerada Jeneraal Goordan ku laayey askarigaas.

Ninkaas waxaa lagu magacaabi jiray Mustaf Mukhtaar Aadan, inta uusan ku biirin ciidamada dowladda wuxuu ka shaqeysa jira suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho, halkaas oo dagaal uu ku gulay.

Xogtaan waxay sheegeysaa in Mustaf uu daqar-weyn ka soo gaaray dagaalkii uu ku galay suuqa Bakaaraha oo uu ka shaqeysa jiray, wuxuu galay isbitaal, markii uu ka soo baxana wuxuu mag-dhow u raadsaday ehelka ninkii daqray, balse waxaba waa la sii diiday.

Intaas kadib wuxuu u dacwooday Khawaarijta Al-Shabaab oo qoyskii xoog uga qaaday dhiigii ninkaas, intaas kadibna wuxuu ka tegay suuqa Bakaaraha oo Dhar uu ku wareeji jiray, wuxuuna iska aaday gobolka Bakool.

Dhamaadkii 2022 ayuu magaalada Xudur ee gobolka Bakool uga soo biiray ciidanka xoogga dalka, waxaana lagu tababaray xerada Jeneraal Goordan ee Muqdisho, tababarkiisa oo wanaagsanaa waxay u fududeysay inuu ka mid noqdo unug qoryo la siiyey oo loo xil-saaray waardiyaha xerada.

Kooxda Al-Shabaab markii uu dhacay weerarkaasi waxay soo bandhigtay muuqaalka ay horay uga duubeen Mustaf oo ku hanjabaya inuu weerar geysa doono, inkastoo xiligaas uusan shaacin bartilmaameedkiisa.

Ilaa hadda lama ogaan goorta uu ninkaasi ku biiray kooxda, waxayna su’aalo ka taagan yihiin in markii hore ee Bakaaraha uu Dharka ku wareeji jiray uu ka tirsanaa Shabaab, in markii uu u dacwooday si ninkii dilay ay dhiigiisa uga qaadaan ay ku tashkiiliyeen inuu la shaqeeyo iyo in markii uu noqday askariga kadib uu ku biiray.

Sarkaalkii ugu sareeyey howlgalkii Imaaraadka ee koonfurta Soomaaliya G/Sare Maxamed Mubaarak ayaa ka mid ahaa saraakiishii uu laayey ninkaas, dowladda Soomaaliya ayaa ka gaabsatay inay si buuxda u faahfaahiso sidii uu u dhacay weerarkaas.