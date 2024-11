Xog: Kenya oo ku soo baxday xiisadda Jubaland iyo DF + Shuruudaha labada dhinac

By Zahra Axmed Gacal

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa si cad u diiday dalab uga yimid Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe, sida ay ilo wareedyo xog ogaal ah u xaqiijiyeen Caasimada Online, waxaa waan-waanta Axmed Madoobe Muqdisho keenay Taliyaha Sirdoonka Kenya.

Axmed Madoobe ayaa codsaday in la joojiyo dhaqdhaqaaqa shuruucda doorashooyinka ee baarlamaanka Soomaaliya uu wado, isagoo balan qaaday in doorashada Jubbaland uu haki doono, isla markaana uu ogolaanayo in wadahadal uu la galo madaxda dowladda federaalka.

Axmed Madoobe ayaa farriintaan u soo dhiibay wafdi ka socda dowladda Kenya oo Taliyaha Sirdoonka Kenya Nuuradiin uu hoggaaminayo, wafdiga oo yimid Muqdisho ayaa xalay la kulmay Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Ra’iisul Wasaare Xamsa, balse wax natiijo ah kama soo bixin kulamadii dhacay.

Kulanka xalay ka dhacay Muqdisho waxaa ka horeeyey kulamo wafdigaan ka socda dowladda Kenya ay la soo qaateen madaxweyne Axmed Madoobe, si loo qaboojiyo xiisadda Jubbaland iyo DF oo salka ku heysa doorashada Jubbaland.

Sida aan xogta ku helnay wafdiga Kenya ka socda ayaa Axmed Madoobe ka codsaday in wax tallaabo ah uusan qaadin ilaa inta xal looga helayo xiisadaan ama ay ka baxayaan dhexdhexaadinta, arrintaasna waa aqbalay Madaxweynaha Jubbaland.

Sidoo kale wafdigaan ayaa dowladda federaalka ka codsaday inay joojiso wax kasta oo ku saabsan doorashada Jubbaland, inta ay socoto shaqada duexdhexaadinta ah oo ay bilaabeen.

Taliyaha Nabad Sugidda Kenya oo wafdigaan hoggaaminaya ayaa Xasan iyo Xamse u sheegay in guddigii uu magacaabay Axmed Madoobe aysan wax talaabo ah qaadi karin, sida laga soo balan qaaday, ilaa inta arrintaan ay dhinac u dhaceyso.

Intii ay socdeen kulamada madaxda dowladda federaalka iyo wafdiga ka socda Kenya, waxay Xasan iyo Xamse ku adkeysteen in dalkaan ay ka dhici doonto doorasho qof iyo cod ah, iyagoo hoosta ka xariiqay in aysan wax kale aqbali doonin.

Caasimada Online oo baaritaan ku sameysay damaca ku jira labada dhinac ayaa ogaatay labo arrin.

1-In dowladda federaalka ay ka go’antahay in dalka oo dhan ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah oo doorasho dadban aan dib loogu laaban, hadii taas Axmed Madoobe ogolaadana ay suurtagal tahay inay kala shaqeyso in Axmed Madoobe talada ku soo laabo, balse shuruudaas in la fuliyo ay muhiim u tahay dowladda.

2-Axmed Madoobe ayaa doonaya in damaanad qaad rasmi ah oo adag la siiyo in hadii uu ogolaado qorshaha dowladda federaalka ay kala shaqeyneyso inuu ku soo laabto kursiga.

Dhinacyo kala duwan oo xog ogaal ah ayaa Caasimada Online u sheegay in kulamadaan ay suurtagal tahay in natiijo laga gaaro oo dhinacyadu ay wax isku raacaan, maadaama Kenya oo saaxiib dhow la ah Jubbaland ay ku jirto xal u raadinta xiisadaan.