Mareykanka oo 30 sano ku xukumay laba Soomaali ah oo horey xilal u soo qabtay

Minneapolis (Caasimada Online) – Laba nin oo Soomaali ah oo lagu kala magacaabo Abdi Yuusuf Hassan iyo Mohamed Tahlil Mohamed ayaa waxaa lagu xukumay min 30 sano oo xabsi ah kadib markii lagu eedeeyay in ay afduubteen suxufi Maraykanka ah sanadkii 2012-kii, sida ay sheegtay Waaxda Cadaaladda Maraykanka.

Abdu Yusuf oo ah 56 jir ku sugan magaalada Minneapolis ee dalka Marayknaka iyo Mohamed Tahlil oo reer Muqdisho ah ayaa waxaa lagu soo oogay dacwado ay ka mid ahaayeen afduub, argagixisanimo iyo danbiyo hub loo adeegsaday, kuwaas oo sababay in 977 maalmood ay qafaal ku haystaan suxufi Maraykan ah gudaha Soomaaliya.

Labada nin ayaa waxa la sheegay in ay xilal ka hayeen dowladda Soomaaliya ayna si xun u isticmaaleen boosaskii ay hayeen.

Sida ay muujiyeen cadeymihii la keenay dhagaysiga dacwadda, Michael Scott Moore oo ah suxufi madaxbanaan oo Maraykan ah ayaa waxa uu u safray Soomaaliya si uu xog baaris ugu sameeyo arimaha burcadda Soomaaliya iyo sidoo kale dhaqaalaha dalka.

Mar ay taariikhdu ahayd bishii Janaayo 21-keedii sanadkii 2012-kii, ayaa Moore gaadiid ku safraya meel u dhow magaalada Galkacyo waxaa hareereeyay rag ku hubaysnaa qoryaha fudud iyo qoriga loo yaqaano sabanka (RPG). Ragga ayaa la sheegay in Moore ay ka soo dajiyeen gaariga kadibna ay garaaceen lana dhaceen qoryihii ay wateen. Gaari kale ayay kuu riteen waxayna la aadeen jiho kale, halkaas oo ay horay ugu heysteen laba nin oo kale oo ahaa kaluumeysato u dhalatay Seychelles.

Waxa la sheegay xilligaas kadib in Moore ay ku haysteen raggaais meel kala duwan oo Soomaaliya ah una dhow magaalada Hobyo ee gobolka Mudug, halkaas oo ay ku hayeen muddo lagu qiyaasay ilaa saddex bilood.

Bishii April ee sanadkaas ayaa waxa la sheegay in Moore ay kooxihi I haystay ay u wareejiyeen doon u afduubneed iyaga oo magaceedu ahaa F/V Naham III, halkaas oo uu kula kulmay shaqalaahii doonta oo iyaguna qafaalnaa, tiradooduna ahayd ilaa 28 ruux oo u kala dhashay Vietnam, China, Philippines, iyo Taiwan.

Moore waxa uu xilligaas ogaaday in kooxdii gacanta ku haysay oo ahayd burcad badeed in ay dileen kabtankii waday doontaas, maydkiisana ay galiyeen talaagada wax qaboojisa ee doonta.

Waxaa la sheegay in Moore gacanta lagu hayay ilaa iyo bishii August ee sanadkii 2012 kii.

Intaa ka dib ayaa la sheegay in suxifiga ay dhowr qolo isku wareejiyeen gacan ku hayntiisa muddo laba sanadood ahay.

Xilliga la haystay ayaa la sheegay in dadka uu u afduubnaa ay kú hayeen guryo aamin ah, habeenkiina ay silsiladeyn jireen si uusan uga fakan, sidoo kale waxay ku hareereyn jireen rag aad u hubaysan oo marwalba ugu hanjabi jiray in ay dili doonaan.

Sidoo kale Moore waxa uu sheegay in marar kala duwan ay ku qasbeen kooxdu in uu duubo muuqaalo uu ku muujinayay in uu nool yahay kuwaas oo ku codsanayay in ay la dhiibo lacag madaxfurasho ah oo ay dalbanayeen burcaddu.

Bishii September ee sanadkii 2014 kii kadib markii la bixiyay madaxfurashadii ay dalbadeen dadkii haystay ayay sii daayeen oo siiyeen xoriyadiisa.

Sida ay sheegtay Waaxda Cadaaladda ee Maraykanka Hassan iyo Mohamed oo ah ragga la xukumaya “ayaa waxay kaalin muhiim ah ka qaateen afduubkii lagu haystay Moore”.

Hassan oo noqday muwaadin Maraykan ah ayaa waxaa uu horay u soo noqday wasiirka arimaha gudaha ee Galmudug tii jirtay sanadkii 2012-kii. Dhanka kale Maxamed ayaa waxay sheegtay waaxda Cadaaladda ee Maraykanka in uu ahaa sarkaal ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kaas oo korjoogto u ahaa kooxdii haysatay Moore.

Kaaliyaha Xeer ilaaliyaha guud Natthew G. Olsen, Xeer ilaaliya Damian Williams oo ka howlgala degmada koonfureed ee New York iyo Kaaliyaha sare ee Agaasimaha FBI da laanteeda Amniga Qaranka Robert Wells ayaa ku dhawaaqay kiiska.

Xaafiiska FBI da ee Boston iyo Minneapolis ayaa waxa uu baaritaan ku sameeyay iyaga oo caawimaad ka helaya Waaxda Adeegga Amni ee Diblumaasiyadda.