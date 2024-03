Xog: Labo boglayntii DF oo Imaaraatka ka caraysiisay

By Cabdinaasir Axmed Sheekh Bashiir

Abu Dhabi (Caasimada Online) – Sida ay qoreyso qaar ka mid ah warbaahinta Bariga Dhexe, markii dowladda Federaalka ay heshiis militari la galaysay Imaaraatka sanadkii hore, waxa ay maanka ku haysay in doorashada Turkiga uu ku guuldaraysan doono Recep Tayyip Erdogan.

Hase yeeshee markii uu doorashada kusoo baxay Erdogan, durba dowladda waa ay is badeshay, waxayna u janjeertay dhanka Turkiga oo ah dowlad la isku halayn karo illaa xad.

Culeyska kale ee soo fuuley heshiiskii Imaaraatka ayaa ahaa in baarlamaanka si hoose u diidey in uu meel-mariyo kadib markii lagu dhex arkay qodobo sheegaya in xasaanad buuxdo ay heleyaan saraakiisha Imaaraatka ee dalka ka shaqeeya iyo qof kasta oo heshiiskaas wax ka fulinaya.

Wuxuuse xaalka kasii daray markii uu dhacay heshiiskii MoU ee Itoobiya iyo Somaliland, kaas oo durba looga shakiyay in Abu Dhabi ay gadaal ka riixagso.

Baarlamaanka federaalka ayaa si halhaleel ah u ansixiyay heshiiska Turkiga, iyada oo ay xitaa u codeeyeen xubnaha mucaaradka ugu cadcad aqalka, halkii midkii Turkiga aan xitaa galkiisa la furin.

Arrintan waxa ay aad uga caraysiisay Abu Dhabi, waxaana tan sii dheer in saraakiil Imaaraati ah lagu dilay weerar ka dhacay Xerada Gordon ee Muqdisho. Imaaraatka ayaa tan iyo markaas joojiyey mushaaraadkii ay siin jireen ciidamada xasilinta caasimadda iyo guud ahaan kabkii miisaaniyadda.

Waxa ay hadda wararka sheegayaan in Dubai ay gebi ahaanba ka fiirsanayso dhaqaalihii ay ku bixin jirtay tabobarka, taageerada iyo qalabaynta ciidamada Soomaaliya.

Turkiga iyo Imaaraatka waxa ay horey ugu hardameen dalka Liibiya oo ay kala taageereen labo dhinac oo is haya, waxayna hadda wararka sheegayaan in Imaaraatka uu si weyn ugu muraal dilaacay heshiiska Turkiga ee ka dambeeyay kiisa ee la meel mariyay, tanina waxa ay hoos u dhigtay heerka xiriirka labada dal.