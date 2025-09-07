24.7 C
Xog: Saldhigyada ay ciidanka Masar ka dagi lahaayeen Soomaaliya oo la diyaariyay

By Guuleed Muuse
1 min.
Military personnel stand alert at the Rafah border crossing between Egypt and Gaza Strip, in Rafah, Egypt, Tuesday, Oct. 31, 2023. (AP Photo/Mohammed Asad)

Muqdisho (Caasimada Online) – Dowladda Masar ayaa dhawaan ciidan usoo direysa Soomaaliya, kuwaas oo kamid noqonaya howl-galka nabad ilaalinta ee AUSSOM.

Goobihii ay degi lahaayeen ciidankan ayay diyaarisay dowladda Soomaaliya, iyadoo la soo tusay wafdi sare oo ka tirsan ciidanka Masar oo maalmihii la soo dhaafey ku sugnaa gudaha dalka.

Wafdigan oo soo gaba-gabeeyay xog aruurin ay wadeen ayaa tagey qaar kamid ah goobaha la geyn doono ciidankooda, ka hor intii ay saaka ka duulin magaalada Muqdisho oo ay dib ugu noqon Qaahira.

Saraakiisha Masaarida ayaa booqday magaalooyinka Balcad, Jowhar, Buurane, Mahadaay iyo saldhigga ciidamada cirka ee Balidoogle, halkaas oo ciidanka Masar ee imaanaya dalka ay ku sugnaan doonaan.

Ujeedka u weyn ee socdaalka wafdiga Masaarida ayaa ah inay indhaha soo saaran nolosha dhabta ah ee ka jirta magaalooyinkaas iyo sida ciidankooda ula qabsan karaan cimilada iyo dabeecada.

Socdaalka guddiga qiimaynta ee Masar ayaa u dhexeeyay 30-kii Agoosto ilaa 6-ta Sebtembar 2025, waxaana uu qeyb ka yahay istaraatiijiyadda lagu horumarinayo iskaashiga militari ee u dhexeeya Midowga Afrika iyo sidoo kale dalalka xubnaha ka ah.

Intaasi kadib guddiga ka socday Masar ayaa kulamo gaar ah la yeeshay madaxda dowladda Soomaaliya iyo saraakiisha Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya, iyaga oo ka wada-hadlay imaanshaha ciidamada cusub ee Masar.

Imaanshaha ciidanka Masar ee qeybta ka noqonaya howl-galka nabad ilaalinta Soomaaliya ayaa durba abuuray xiisad siyaasadeed, iyadoo Itoobiya ka muujisay walaac xooggan.

Itoobiya ayaa si cad uga digtay ciidanka Masar ee imaanaya Soomaaliya, iyadoo sheegtay in aysan keeneen nabad, balse ay horseedi doonaan dhibaato hor leh, sida ay qabaan.

Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

