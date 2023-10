Xog sirdoon: Israel oo ogeyd weerarkii Xamaas iyo dal Carbeed oo kusii wargeliyey

By Caasimada Online

Tel Aviv (Caasimada Online) – Waxaa soo baxaya warar sheegaya in Masar ay uga sii digtay israa’iil in uu ku soo socdo dagaal xoog leh seddex maalmood ka hor intii aysan Xamaas xudduudda ka soo gudbin oo aysan weerarka ku qaadin, sida laga soo xigtay guddoomiyaha guddi hoosaad ka tirsan aqalka koongareeska Maraykanka.

Madaxa guddi hoosaadka aqalaka wakiillada Maraykanka u qaabilsan arrimaha dibadda Michael McCaul ayaa warfidiyeenka uga warramay digniintaas. Ra’iisul wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu ayaa wararkaas ku tilmaamay “Been cad”.

Waxaa sidoo kale aad isha loogu hayaa sirdoonka Israa’iil sidii ay ugu guul darraysteen inay ka hor tagaan weerarkii ugudhimashada badnaa ee mintidiin Falastiiniyiin ah ku qaadaan Israa’iil muddo 75 sano ah.

“Waxaan ognahay in Masar ay u digtay Israa’iil seddex maalmood ka hor in dhacdadaas oo kale ay dhici karto” ayuu ku yiri McCaul saxaafadda ka dib shir arrimaha sirdoonka ku saabsan oo albaabadu u xirnaayeen oo sharci dejiyeyaashu ay ka yeesheen xiisadda bariga dhexe sida laga soo xigtay wakaaladda wararka AFP.

“Ma doonayo in aan aad ugu dheeraado xogta sirta ah, laakinse diginin ayaa la bixiyey” ayuu yiri mudanahaas ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ee laga soo doorto gobolka Texas. “Waxay ila tahay in su’aashu noqonayso ilaa heerkee gaarsiisnayd” ayuu sii raaciyey.

McCaul wuxuu intaa ku daray in laga yaabo weerarka in la sii abaabulay muddo lagu qiyaasi karo sannad ka hor. “Ma hubno sida ay noo seegtay. Ma hubo sida ay Israa’iil u seegtay” ayuu ku yiri warfidiyeenka.

Xukuumadda Masar si rasmi ah ugama aysan hadlin in ay diginin siisay Israa’iil, laakinse warbaahinta dalkaas oo xiriir dhow la leh sirdoonka ayaa qaar ka mid ah waxay qorayeen akhbaartaas Arbacadii.

Sarkaal ka tirsan sirdoonka Masaarida ayaa u sheegay wakaaladda Associated Press in Qaahira in “wax weyn” laga soo abaabulayo Qasa.

“Waxaan uga dignay in xaalad qarax ah ay soo socoto oo ay goor dhacayso, ayna weyn tahay , laakin way fududaysteen digniintaas,” ayuu yiri sarkaalkaas oo codsaday in aan magaciisa la sheegin.

Sarkaalkaas wuxuu sheegay in saraakiisha Israa’iil ay iska indha tireen Qasa oo taa beddelkeeda ay diiradda saareen daanta galbeed.

Sida uu sheegayo wargayska the Financial Times oo soo xiganaya laba sarkaal oo aan magacooda la sheegin oo arrinta si fiican ula socda, ma jirin sirdoon aad u adag oo la xiriira weerar gooni ah inuu dhici doono.

Arbacadii ayaa Mr Netanyahu wuxuu ku tilmaamay wararka sheegaya in Israa’iil ay heshay digniin gaar ah ka hor intii uusan weerarku dhicin “gabi ahaanba war been abuur ah”.

“Warbixinta sheegaysa in ra’iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu goor hore farriin ka helay Masar waa mid gabi ahaanba been ah” ayaa lagu yiri qoraal baraha bulshada la soo dhigay.”

“Ma jirto Farriin goor hore Masar ka timid Masar, ra’iisul wasaarahana marnaba lama hadlin lamana kulmin madaxa sirdoonka Masar tan iyo markii xukuumadda la sameeyey, si toos ah ama si dadban.”

Masar oo koontaroosha cidda soohdinteeda uga soo gudbaysa Qasa ayaa inta badan waxay kaalin dhexdhexaadineed ka qaadataa Israa’iil iyo iyo Xamaas

Yaakov Admirov oo ah la taliyihii hore ee amniga qaranka ee Netanyahu ayaa ku tilmaamay “guul darro weyn”. “Hawlgalkan wuxuu banaanka soo dhigay in awoodda sirdoonka Israa’iil aysan fiicnayn” ayuu yiri.

Wuxuu ka gaabsaday inuu sharraxo guul darrada, wuxuuna sheegay in ay tahay in cashar laga barto marka hawlgalka milateriga uu ku guulaysto hadafyadiisa muhiimka ah.

Isha: BBC