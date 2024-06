Xogta heshiis cusub oo Israel ay aqbashay iyo Joe Biden oo farriin u direy Xamaas

By Caasimada Online

Washington (Caasimada Online) – Xilli ay ciidamada Israa’iil ay sii wadaan duqaymaha ay ka geysanayaan gudaha magaalada Rafax ayaa madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden uu ku dhowaaqay heshiis cusub oo Israel ay aqbashay.

Heshiiskan oo Biden uu gadaal ka riixayo ayaa ah mid xabbad-joojineed oo saddex weji leh, kaasi oo ay aqbashay Israa’iil, waxaana heshiiskaas ku jira in marka hore la joojiyo dagaalka muddo lix toddobaad ah, taasi oo looga gudbi doono wejiyo kale oo sahli doona in la gaadho heshiis xabbad-joojineed oo rasmi ah.

Wajiga koowaad waxaa ku jiri doona “xabad joojin buuxda oo dhameystiran,” ayuu sheegay Biden, xilli uu hadal ka jeedinayey Jimcihii Aqalka Cad ee Maraykanka.

Heshiiskan haddii la isla afgarto ayay ku jirtaa in ciidamada Israa’iil ay ka baxaan dhammaan goobaha ay dadku ku badan yihiin ee ku yaalla marinka Gaza, lana sii daayo qaar ka mid ah la haystayaasha, oo ay ku jiraan haweenka, waayeelka, dadka nugul iyo muwaadiniinta Maraykanka ah, halka dhinaca kalena la sii dayn doono boqollaal falastiiniyiin ah oo ku xidhan jeelasha Israa’iil.

Intaa waxaa dheer, Israa’iil inay ogolaan doonto in gargaar bini’aadannimo oo dheeri ah la geeyo marinka Qaza iyo in muwaadiniinta Falastiiniyiintu ay dib ugu laabtaan guryahooda laga barakiciyey oo ay ku jiraan Woqooyiga Qaza.

Marka la dhaafo heshiiska xabbad-joojinta ee soconaya muddada lixda toddobad ah, Biden ayaa ka digay in hore loo socdaa inay noqon doonto mid aad u adag.

Wuxuu sheegay in haddii uu si daacad ah u hadlo jnay jiraan waxyaabo kala duwan oo oo ay tahay in laga wada-hadlo si looga dhaqaaqo wejiga koowaad, looguna gudbo wejiga labaad.

Madaxweyne Biden ayaa sheegay in illaa inta wada-xaajoodyadu ay socdaan, si kasta oo ay ahaataba in xabbad-joojintu ay socon doonto, xittaa haddii wada-hadaladu ay soo jiitamaan muddada lixda toddobaad ee hore ee la qorsheeyey, isaga oo wacad ku maray in dhexdhexaadiyayaasha ka kala socda Maraykanka, Masar iyo Qatar inay sii wadi doonaan illaaa laga gaadhayo heshiis rasmi ah.

Biden ayaa sheegay in wejiga labaad lagu sii dayn doono dhammaan la haystayaasha gacanta ugu jira Xamaas, oo ay ku jiraan ciidamada laga qabsaday Israa’iil.

Halka ciidamada Israa’iil ay iyaguna ka bixi doonaan marinka Qaza. Biden ayaa intaas raaciyey in Israa’iil ay si dhamaystiran u joojin doonto colaadda, illaa inta Xamaas ay ka soo baxayso ballaanqaadyadeeda.

Biden ayaa sheegay in wejiga saddexaad oo ah kan ugu dambeeyaa inuu ka kooban yahay qorshe ballaadhan oo dib loogu dhisayo marinka Qaza, iyada oo meydadka la haystayaasha wixii ku hadhay dhinaca Qazana loo gudbin doono eheladooda.

Toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa la isku mari waayay wada-hadalada u dhexeeyey labada dhinac, iyada oo dhinac waliba uu ku eedaynayey dhinaca kale.

Khamiistii ayay ahayd markii ay Xamaas sheegtay inay dhexdhexaadiyayaasha ku wargelisay inay diyaariyeen heshiis dhamaystiran oo ay ku jiraan in maxaabiista la isdhaafsado, haddii Israa’iil ay joojiso dagaalka.

Biden ayaa ugu baaqay Xamaas inay aqbalaan heshiiskan cusub.

Inkasta oo Maraykanku uu soo bandhigay in la gaadho heshiis nabadeed ama ay hore uga digeen in Israa’iil ay weerarto Rafax, ama xataa maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ay uga digtay Israa’iil inay sii waddo weerarka Rafax, haddana waxaa xaqiiqo jirta in Israa’iil ay sii ballaadhinayso weerarkeeda, iyada oo ciidamadoodu ay sheegayaan inay halkaas ka socdaan hawl-gallo kala duwan.